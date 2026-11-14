В США произошел настоящий авиаколлапс: почему были задержаны или отменены тысячи рейсов

Причиной стал сбой связи в центрах управления воздушным движением, а версию о кибератаке власти пока не подтверждают.

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В США приостановили вылеты всех авиарейсов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

FAA приостановило вылеты из всех аэропортов США

Более 10 тыс. рейсов задержаны или отменены

Причина - сбой связи в центрах управления воздушным движением

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу, 13 ноября, приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за проблем со связью в региональных центрах управления воздушным движением. Такое решение ведомство объяснило "чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности", сообщает AP.

По предварительным данным авиационных сервисов, ограничения вступили в силу примерно в 20:53 по Гринвичу (22:53 по киевскому времени). Портал FlightAware насчитал более 10 тысяч задержанных или отмененных рейсов в США.

По данным сервиса The ATC App, пилоты и диспетчеры в разных регионах страны получили указание практически одновременно.

"Вниманию всех эксплуатантов воздушных судов: по распоряжению Федерального командного центра авиации во всех аэропортах введен запрет на вылеты. Все самолеты, готовящиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших уведомлений. Международные рейсы, прибывающие в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке", - говорится в тексте распоряжения.

Сбой затронул все диспетчерские центры

Предварительно сбой связывают с неисправностями оборудования. Канадские диспетчеры, как сообщило приложение The ATC App, объяснили ситуацию перебоями в радиосвязи FAA. Первые официальные пояснения в социальной сети X обнародовал министр транспорта США Шон Даффи.

"FAA объявило общенациональный запрет на взлет для всех аэропортов США в связи с проблемой связи, которая затронула все центры управления воздушным движением. Технические специалисты FAA расследуют эту проблему. Мы будем немедленно сообщать о новых подробностях, как только они станут нам известны", - написал Даффи.

О перебоях с доступом к сети и связи заявила и Национальная метеорологическая служба США.

Была ли это кибератака

Секретарь Министерства внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что люди в безопасности и причин беспокоиться за близких нет. В то же время версию о хакерской атаке он назвал преждевременной, ведь причину инцидента еще не установили.

"Это не очередной теракт 11 сентября, это сбой в работе телекоммуникаций. Это совершенно другая ситуация", - отметил Маллин.

По словам министра, на восстановление связи и интернета уйдет более часа. Следователи не исключают ни одной версии произошедшего.

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