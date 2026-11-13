Московская церковь больше не сможет проводить богослужения в двух храмах Лавры

Монастырь пользовался Успенским собором и Трапезной церковью по договорам, срок которых истек еще в конце 2022 года.

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Киево-Печерская лавра закрыла для УПЦ МП еще два храма / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Апелляционный суд отказал монастырю УПЦ МП

Решение окончательное и уже вступило в силу

Адвокаты монастыря готовят кассацию

Северный апелляционный хозяйственный суд 12 ноября окончательно отказал монастырю УПЦ МП в доступе к Успенскому собору и Трапезной церкви с Трапезной палатой на территории Верхней Киево-Печерской лавры. Московский патриархат больше не сможет проводить богослужения в этих двух храмах.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная в Facebook. По ее словам, апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу государства и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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"Решение является окончательным и уже вступило в законную силу", - подчеркнула Бережная.

Почему монастырь лишился храмов Лавры?

Как пояснила министр, монастырь пользовался Успенским собором и Трапезной церковью на основании двух договоров о временном безвозмездном пользовании от 17 июня 2016 года. Срок их действия истек 31 декабря 2022 года. Заповедник заранее предупредил, что продлевать договоры не будет.

Представители Московского патриархата через суд требовали восстановить доступ к зданиям для богослужений и религиозных обрядов. В монастыре настаивали, что договоры пользования продолжают действовать, однако суд первой инстанции отказал в иске, после чего монастырь подал апелляцию.

Что ответили в УПЦ МП?

В УПЦ МП с решением не согласились. Адвокат монастыря Никита Чекман, слова которого приводит Интерфакс-Украина, сообщил, что после публикации полного текста постановления защита подаст кассационную жалобу.

"На наш взгляд, сегодняшнее рассмотрение дела в целом имело формальный характер", - заявил адвокат.

Он также поставил под сомнение независимость суда в этом деле.

"Ход заседания создает впечатление, что рассмотрение пытались ускорить, и поднимает вопрос о возможном внешнем влиянии на рассмотрение дела", - добавил Чекман.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции длилось более трех лет. Ранее гендиректор заповедника Максим Остапенко говорил, что в Лавре остаются по меньшей мере 140 монахов, послушников и представителей УПЦ МП, а выселить их можно лишь по решению суда.

Киево-Печерская лавра - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня 2026 года российские оккупанты нанесли серьезный ущерб Киево-Печерской лавре. Этот удар по Лавре больше всего затронул Успенский собор. Ударный дрон попал в Стефановский придел, из-за чего вспыхнул сильный пожар.

После атаки святыне начали помогать иностранные партнеры. Швейцария решила выделить 600 тысяч швейцарских франков на восстановление и защиту Лавры. Это около 730 тысяч долларов.

Удар по Лавре стал частью массированной атаки страны-агрессора на Киев. Эксперты объяснили, зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко. В ту же ночь пострадала и Национальная киностудия имени Александра Довженко.

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