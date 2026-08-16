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Швейцария поможет восстановить Лавру в Киеве: Сибига отреагировал

Виталий Кирсанов
16 августа 2026, 19:01
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Швейцария выделит средства на восстановление Киево-Печерской лавры после российского удара.
Швейцария поможет восстановить Лавру в Киеве
Швейцария поможет восстановить Лавру в Киеве / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Швейцария предоставит Украин около 730 тысяч долларов
  • Решение Швейцарии приветствовал Андрей Сибига

Швейцария предоставит Украине 600 тысяч швейцарских франков, что составляет около 730 тысяч долларов, на восстановление и защиту Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Выделенные средства планируют направить на подготовительные работы перед реставрацией пещерного монастыря, а также на реализацию мер по сохранению исторических сооружений и их защите от возможных дальнейших повреждений.

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Власти Швейцарии отметили, что решение о выделении помощи было принято после российского авиаудара по территории лавры, который произошел 15 июня 2026 года.

"Украина и далее остается объектом интенсивных российских воздушных ударов", - отметили в Федеральном совете.

В результате атаки были повреждены Успенский собор и другие исторические сооружения на территории Лавры. Комплекс является одним из важнейших религиозных и культурных объектов Украины и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение Швейцарии приветствовал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, такая поддержка имеет "особое значение" для сохранения украинского культурного наследия.

Решение Швейцарии приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что эта поддержка имеет особое значение сегодня - только за два месяца до 975-летия Лавры Россия намеренно ударила по многовековой святыне.

"Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают нас в ее защите и сохранении для будущих поколений", - написал Сибига в соцсети X.

Министр поблагодарил Швейцарию за проявление солидарности, а также лично Жака Жербе - за то, что тот присоединился к празднованию годовщины в Киеве.

"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", - добавил Сибига.

Удар по Лавре - последние новости по теме

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезности ситуации. По его словам, удар по Киево-Печерской Лавре стал сознательной попыткой уничтожить украинское культурное наследие, и он выразил уверенность, что Украина даст достойный ответ. Дипломатическое давление со стороны международных партнеров усиливается. Ситуация остается сложной.

Напомним, анализируя российскую пропаганду относительно удара по Киево-Печерской Лавре, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что враг использует лживые нарративы. Это способствует манипулированию общественным мнением и маскировке агрессивных действий России.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказал критику в адрес ЮНЕСКО. Спикер подчеркнул, что недостаточная реакция международной организации подрывает защиту культурного наследия и затрудняет достоверное информирование мира о настоящих виновниках атак на украинские объекты. Отсутствие четкой позиции усиливает международную напряженность.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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