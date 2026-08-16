Бронирование ужесточают с 1 сентября: кому откажут и что будет с действующей бронью

Одним из наиболее заметных изменений станет повышение зарплатного требования для военнообязанных работников критически важных предприятий.

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Как с 1 сентября меняются отдельные правила бронирования

В материале:

Как с 1 сентября меняются отдельные правила бронирования

Зарплатный критерий повышается до 25 941 гривны

Совместителей будут учитывать только по одному месту работы

С 1 сентября 2026 года в Украине начнет действовать важный этап обновленных правил бронирования военнообязанных работников. Главные изменения затронут требования к заработной плате забронированных сотрудников, правила учета совместителей и работников, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим основаниям.

При этом говорить о полном "перезапуске" бронирования с 1 сентября неправильно. Значительная часть новых требований начала действовать еще летом, а начало осени станет датой завершения переходного периода для ряда изменений.

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Что изменится в бронировании с 1 сентября

Одним из наиболее заметных изменений станет повышение зарплатного требования для военнообязанных работников критически важных предприятий.

Правительство увеличило соответствующую планку с 2,5 до трех минимальных заработных плат.

В 2026 году это составляет 25 941 гривну в месяц.

Речь идет именно о начисленной заработной плате - то есть сумме до удержания налогов.

Если на работника распространяется это требование, необходимый уровень зарплаты должен соблюдаться в течение периода его бронирования.

Таким образом, для многих предприятий вопрос заработной платы становится одним из ключевых условий сохранения отсрочки для сотрудников.

Кому разрешат более низкую зарплату для бронирования

Для отдельных категорий предприятий предусмотрено исключение.

Речь идет о критически важных компаниях и учреждениях, которые находятся и фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий, а также на отдельных временно оккупированных территориях, для которых законодательством не установлена дата прекращения соответствующего статуса.

Для таких предприятий сохраняется показатель в размере 2,5 минимальной заработной платы.

В 2026 году это приблизительно 21 618 гривен.

Кроме того, отдельные положения, связанные с размером средней начисленной зарплаты работников, не распространяются на государственные и коммунальные предприятия.

Почему зарплата теперь настолько важна для бронирования

Зарплатный критерий используется сразу в двух направлениях.

Во-первых, средний уровень оплаты труда сотрудников учитывается при получении или подтверждении предприятием статуса критически важного.

Во-вторых, с 1 сентября соответствующее требование будет иметь значение и для зарплаты конкретного военнообязанного работника, которого предприятие хочет бронировать.

Поэтому ситуация, когда компания формально имеет право на бронирование, но зарплата отдельного сотрудника не соответствует установленной планке, может стать причиной проблем с оформлением или сохранением его отсрочки.

Работодателям необходимо внимательно следить именно за начисленной зарплатой, а не только за суммой, которую сотрудник получает после уплаты налогов.

Что изменится для совместителей с 1 сентября

Еще одно существенное нововведение касается работников, которые трудоустроены сразу в нескольких компаниях.

Военнообязанный, работающий по совместительству на другом критически важном предприятии, не сможет одновременно увеличивать расчетную численность военнообязанных сразу для нескольких работодателей.

Такого сотрудника будут учитывать в базе для определения объема бронирования только по одному месту работы.

После корректировки правил было установлено, что таким местом считается предприятие, на котором человек проработал дольше всего.

Это важно прежде всего для работодателей, поскольку от количества учитываемых военнообязанных сотрудников напрямую зависит доступный компании объем бронирования.

Можно ли будет бронировать совместителей

Само по себе совместительство не означает запрета на бронирование.

Военнообязанный сможет получить бронь и на предприятии, где он работает по совместительству, если именно эта компания учитывает человека при определении своего лимита.

Основной принцип заключается в другом: один работник не должен одновременно увеличивать базу, на основании которой рассчитывается количество бронируемых сотрудников сразу у нескольких компаний.

Поэтому предприятиям рекомендуется заранее проверить сотрудников, одновременно имеющих несколько официальных мест работы.

Что будет с людьми, которые уже имеют другую отсрочку

Похожие правила будут применяться к военнообязанным, у которых уже есть законная отсрочка от мобилизации по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

С 1 сентября такие сотрудники также будут учитываться в общей численности военнообязанных только в установленном порядке.

Для работодателей это означает необходимость более внимательно проверять кадровые и военно-учетные сведения.

Если один сотрудник одновременно фигурирует в нескольких основаниях для отсрочки или работает на нескольких предприятиях, система должна исключить ситуацию, при которой он искусственно увеличивает возможный лимит бронирования.

Потеряют ли предприятия статус критически важных с 1 сентября

Одним из наиболее распространенных опасений является возможная массовая потеря предприятиями статуса критически важных с 1 сентября.

Однако автоматического лишения статуса всех компаний в эту дату не произойдет.

Изначально для предприятий, которые уже имели статус критически важных, был предусмотрен переходный период: ранее принятые решения должны были действовать в пределах установленного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Позже правительство скорректировало этот механизм.

Предприятия, которые своевременно предоставили необходимые сведения о средней заработной плате и налоговую отчетность, в определенных случаях смогут сохранить ранее принятое решение о критичности до завершения срока, на который оно было выдано.

Поэтому каждому предприятию необходимо проверять именно собственное решение о критичности и срок его действия.

Как предприятие получает статус критически важного

Общие критерии для признания предприятий критически важными установлены правительством.

В большинстве случаев компания должна соответствовать как минимум трем критериям, хотя для отдельных отраслей и категорий организаций предусмотрены специальные условия.

Среди таких критериев - значительный объем налоговых платежей.

За отчетный налоговый год общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей и единого социального взноса должна превышать эквивалент 1,5 млн евро.

Еще один критерий связан с валютными поступлениями. Их размер, без учета кредитов и займов, должен превышать эквивалент 32 млн евро за отчетный налоговый год.

Какие еще критерии учитываются

Помимо налогов и поступлений валюты, государство учитывает стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности Украины.

Значение имеет также важность компании для определенной отрасли национальной экономики или конкретной территориальной общины.

Отдельным критерием является соответствие требованиям по заработной плате.

Кроме того, среди критериев остается статус резидента "Дия.City".

При этом выполнение только одного из условий в большинстве случаев не делает предприятие критически важным автоматически. Необходимо соответствовать установленной совокупности критериев, после чего получить официальное решение уполномоченного государственного органа.

Как будет проходить бронирование через "Дию"

Основной механизм оформления брони остается электронным.

После получения предприятием права на бронирование военнообязанных списки необходимых работников подаются через портал "Дия".

Руководитель компании, подписант или другое уполномоченное лицо проходит авторизацию, используя электронную подпись юридического лица.

После этого работодатель выбирает сотрудников, которых необходимо забронировать, проверяет сформированное заявление и подписывает его электронной подписью.

Информация автоматически сверяется с государственными реестрами.

После обработки заявления результат появляется в кабинете работодателя.

Сам сотрудник может проверить наличие действующего бронирования в приложении "Резерв+", где также доступен электронный военно-учетный документ.

Сколько занимает оформление бронирования

Для критически важных компаний и учреждений стандартный срок обработки заявления через "Дию" составляет до трех дней.

Для государственных органов предусмотрен более короткий срок - до одного дня.

Отдельно действует электронный механизм продления уже существующего бронирования.

Он позволяет в предусмотренных случаях продлить отсрочку сотрудника без предварительного аннулирования действующей брони.

Для такой процедуры указывается срок обработки до 24 часов.

Это позволяет предприятиям уменьшить риск возникновения промежутка между окончанием старой и оформлением новой отсрочки.

Почему в бронировании могут отказать

Наличие у предприятия статуса критически важного еще не означает, что любого его сотрудника можно автоматически забронировать.

Система проверяет информацию через государственные реестры.

Проблемы могут возникнуть, если предприятие уже исчерпало доступный лимит бронирования, данные о трудовых отношениях отсутствуют или не совпадают, а также если сотрудник не соответствует установленным требованиям по заработной плате.

Причиной отказа или невозможности оформить бронь могут стать и некорректные данные в государственных реестрах.

Именно поэтому работодателям и военнообязанным рекомендуют заблаговременно проверять актуальность информации.

Могут ли ФЛП получить бронирование

Статус физического лица-предпринимателя сам по себе не предоставляет военнообязанному права забронировать себя.

Действующее законодательство не предусматривает механизма, позволяющего ФЛП оформить себе отсрочку только на основании предпринимательской деятельности.

Бронирование сотрудников также предполагает наличие трудовых отношений.

Работа исключительно по гражданско-правовому договору не делает исполнителя работником предприятия для целей такого бронирования.

Таким образом, решающее значение имеет не просто сотрудничество с критически важной компанией, а наличие надлежащим образом оформленных трудовых отношений.

Когда уже оформленную бронь могут аннулировать

Бронирование не является бессрочным и зависит сразу от нескольких обстоятельств.

В частности, значение имеет сохранение предприятием права на бронирование и продолжение трудовых отношений с конкретным человеком.

Бронь может быть аннулирована после увольнения работника, утраты предприятием соответствующего статуса или оснований для бронирования, а также после завершения срока действия предоставленной отсрочки.

Работодатель также может самостоятельно подать электронное заявление об аннулировании бронирования через "Дию".

После обработки соответствующая информация должна обновиться в государственных реестрах и в приложении "Резерв+".

Что нужно сделать работодателям до 1 сентября

Для бизнеса август становится периодом, когда необходимо еще раз проверить все основания для бронирования сотрудников.

Предприятиям стоит убедиться, что решение о признании их критически важными остается действующим, а сведения в государственных реестрах являются актуальными.

Также необходимо проверить доступный лимит бронирования и зарплату работников.

Отдельного внимания требуют сотрудники, которые трудоустроены сразу в нескольких компаниях либо уже имеют отсрочку от мобилизации на другом законном основании.

Ошибки в этих данных после 1 сентября могут напрямую повлиять на возможность оформить или сохранить бронирование.

Что нужно проверить забронированным работникам

Самому сотруднику подавать документы для подтверждения критичности работодателя не требуется - этим занимается предприятие.

Однако военнообязанным стоит проверить собственные военно-учетные данные.

Также рекомендуется убедиться, что бронь отображается в "Резерв+", и уточнить у работодателя срок ее действия.

Особенно внимательно к этому вопросу следует отнестись людям, работающим одновременно в нескольких компаниях, поскольку с 1 сентября обновляется порядок их учета.

Работнику также стоит заранее выяснить, сохраняет ли компания статус критически важного предприятия после окончания переходного периода.

Нужно ли всем перебронироваться с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года система бронирования не обнуляется и не запускается заново для всех военнообязанных.

Речь идет о завершении очередного этапа реформы.

Поэтому наличие даты 1 сентября само по себе не означает автоматическую отмену всех действующих отсрочек.

Для каждого работника значение имеют срок его бронирования, статус работодателя, выполнение предприятием установленных условий и корректность сведений в государственных реестрах.

Главными изменениями с начала осени станут усиленный зарплатный критерий и обновленный порядок учета совместителей и работников с другими основаниями для отсрочки.

Для работодателей это означает более жесткие требования к кадровому учету и проверке информации, а для работников - необходимость следить за актуальностью собственной брони и военно-учетных данных.

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