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Рыбалка стала кошмаром: морской монстр атаковал мужчину прямо в лодке

Константин Пономарев
16 августа 2026, 17:35
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Рыбак едва освободился от осьминога, который обхватил его голову и мешал дышать. Борьба в маленькой лодке посреди моря длилась около 30 секунд.
рыбалка едва не закончилась трагедией
рыбалка едва не закончилась трагедией / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@kuys_jess_

Вы узнаете:

  • Почему осьминог вцепился в лицо рыбака
  • Как мужчине удалось освободиться от мощных щупалец
  • Чем закончилась неожиданная схватка посреди моря

На Филиппинах обычная рыбалка едва не закончилась трагедией после того, как пойманный осьминог обхватил щупальцами лицо мужчины. Чтобы освободиться от мощных присосок, рыбаку пришлось отбиваться от моллюска куском бамбука.

Инцидент произошел 10 июля возле города Пуэрто-Принсеса на острове Палаван. Местный рыбак Джессер Сервантес находился в небольшой деревянной лодке, когда осьминог неожиданно вцепился в его голову. Об этом пишет New York Post.

видео дня

Осьминог закрыл рыбаку рот щупальцами

На опубликованных кадрах видно, как мужчина обеими руками пытается снять морское существо со своего лица. Однако осьминог продолжает расползаться по голове рыбака, удерживаясь за кожу многочисленными присосками.

В определенный момент одно из щупалец оказывается возле рта Сервантеса. Мужчина начинает тяжело дышать и пытается оторвать моллюска, но тот лишь сильнее цепляется за него.

Осьминог закрыл рыбаку рот щупальцами
Осьминог закрыл рыбаку рот щупальцами / Фото: tiktok.com/@kuys_jess_

Не сумев освободиться руками, рыбак хватает срезанный стебель бамбука и несколько раз ударяет осьминога. Борьба продолжалась около 30 секунд, после чего Сервантесу наконец удается снять животное с лица.

Несмотря на пережитый испуг, мужчина не стал убивать осьминога и выбросил его обратно в море.

Рыбак рассказал о неожиданной опасности

После происшествия Сервантес признался, что пойманного осьминога было крайне трудно удерживать. По его словам, морское "чудовище" едва не повредило ему лицо.

Борьба продолжалась около 30 секунд
Борьба продолжалась около 30 секунд / Фото: tiktok.com/@kuys_jess_

На других опубликованных в TikTok роликах рыбак также борется с осьминогом. Его одежда и кожа при этом оказываются покрыты черными чернилами, которые животное выпускает для защиты.

Сервантес отметил, что подобные случаи происходят чаще, чем многие предполагают. Оказавшись вне воды или почувствовав угрозу, осьминоги могут активно сопротивляться, используя щупальца, присоски и чернила.

Смотрите в видео о том, как рыбак смог отбиться от осьминога посреди моря:

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Об источнике: New York Post

New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

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