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Одна кнопка в авто поможет заметно сократить расход топлива: простой трюк

Алексей Тесля
16 августа 2026, 16:34
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Кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%, что потенциально выгоднее, чем открытые окна.
Авто
Как сэкономить на топливе / / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На скоростных дорогах закрытые окна и кондиционер могут оказаться более экономными
  • Экономия топлива не должна идти в ущерб безопасности

В жаркую погоду водители могут немного снизить расход топлива, правильно выбирая способ охлаждения салона авто.

Один из самых простых приемов - учитывать скорость движения и не держать окна открытыми во время быстрой езды, пишет Express.

видео дня

На высокой скорости опущенные стекла ухудшают аэродинамику автомобиля. Возникающее сопротивление воздуха заставляет двигатель работать интенсивнее, из-за чего расход бензина или дизеля может увеличиваться. Дополнительные затраты топлива из-за открытых окон могут достигать примерно 20%.

Поэтому на скоростных дорогах закрытые окна и кондиционер могут оказаться более экономичным сочетанием. Сам кондиционер, по оценке эксперта, увеличивает расход топлива примерно на 10%, что потенциально выгоднее, чем открытые окна при высокой скорости.

На небольших скоростях ситуация обратная. Если автомобиль движется медленнее 72 км/ч, открытые окна обычно оказываются более рациональным способом охладить салон, поскольку аэродинамическое сопротивление в этом случае существенно ниже.

Эксперт предлагает запомнить простое правило: до 72 км/ч - можно использовать открытые окна, выше этой скорости - лучше их закрыть и включить кондиционер.

При этом экономия топлива не должна идти в ущерб безопасности. В жаркую погоду важно поддерживать в салоне комфортную температуру и обеспечить достаточную вентиляцию. Перегрев и сонливость способны ухудшить концентрацию водителя и повысить риск аварии.

Таким образом, выбор между кондиционером и открытыми окнами зависит прежде всего от скорости. На городских дорогах проветривание может быть более экономичным, а при быстрой езде закрытые окна позволяют улучшить аэродинамику автомобиля и избежать лишнего расхода топлива.

Смотрите видео - экономия топлива:

Авторы видео рассказывают о пяти доступных способах уменьшить расход топлива, не тратя деньги на дополнительное оборудование или обслуживание. Основное внимание уделяется манере вождения, правильному давлению в шинах, снижению лишнего веса автомобиля и контролю его технического состояния.

В ролике также разбираются привычки автомобилистов, из-за которых машина начинает потреблять больше бензина или дизеля. Эксперты объясняют, какие ошибки чаще всего приводят к перерасходу топлива и что можно изменить в повседневной езде, чтобы сделать автомобиль экономичнее.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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