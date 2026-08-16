У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

Силы обороны за одну ночь нанесли удары по стартовым позициям берегового комплекса, железнодорожному мосту и складам боеприпасов на оккупированных территориях.

https://glavred.info/war/poteri-v-zhivoy-sile-i-vooruzhenii-vsu-razgromili-pozicii-raketchikov-rf-v-krymu-10788881.html Ссылка скопирована

Удар по стратегическим объектам РФ в Крыму 16 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, wikipedia

видео дня

Кратко:

ВСУ нанесли удар по позициям комплекса "Бастион" в Крыму

Под ударом оказался мост возле Светлодолинского

В Карловке уничтожены склады боеприпасов РФ

Силы обороны в ночь на 16 августа нанесли комплексный удар по военным объектам и логистике российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях. О подробностях сообщили в Генштабе ВСУ и пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Удар по комплексу "Бастион" в Крыму

В районе населенного пункта Резервное в Крыму украинские защитники поразили стартовые позиции и место дислокации ракетного подразделения берегового комплекса "Бастион".

Именно с этих дорогостоящих и дефицитных установок враг систематически обстреливает южные и другие регионы Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконом". О результатах ночной операции во флоте пока говорят осторожно.

"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", - заявили в ВМС ВСУ.

Смотрите видео удара по российскому комплексу "Бастион" во временно оккупированном Крыму:

Поражение логистики в Запорожской и Донецкой областях

Параллельно с огневым поражением была нанесена удар по транспортной и материальной инфраструктуре, с помощью которой оккупанты снабжают фронт. В районе Светлодолинского Запорожской области был поражен железнодорожный мост, использовавшийся для военной логистики и переброски личного состава.

Кроме того, в оккупированной Карловке в Донецкой области Силы обороны успешно нанесли удары по складам материально-технических средств и боеприпасов противника.

Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз - Мадяр

Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.

По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Операции Сил обороны в Крыму

Операторы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины "Group 13" уничтожили во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ориентировочной стоимостью 15 миллионов долларов, а также военный кран захватчиков.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлет", а также вражескую систему распознавания "свой-чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4".

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по базе морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

Интересное по теме:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред