У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

Кратко:
- ВСУ нанесли удар по позициям комплекса "Бастион" в Крыму
- Под ударом оказался мост возле Светлодолинского
- В Карловке уничтожены склады боеприпасов РФ
Силы обороны в ночь на 16 августа нанесли комплексный удар по военным объектам и логистике российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях. О подробностях сообщили в Генштабе ВСУ и пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Удар по комплексу "Бастион" в Крыму
В районе населенного пункта Резервное в Крыму украинские защитники поразили стартовые позиции и место дислокации ракетного подразделения берегового комплекса "Бастион".
Именно с этих дорогостоящих и дефицитных установок враг систематически обстреливает южные и другие регионы Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконом". О результатах ночной операции во флоте пока говорят осторожно.
"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", - заявили в ВМС ВСУ.
Смотрите видео удара по российскому комплексу "Бастион" во временно оккупированном Крыму:
Поражение логистики в Запорожской и Донецкой областях
Параллельно с огневым поражением была нанесена удар по транспортной и материальной инфраструктуре, с помощью которой оккупанты снабжают фронт. В районе Светлодолинского Запорожской области был поражен железнодорожный мост, использовавшийся для военной логистики и переброски личного состава.
Кроме того, в оккупированной Карловке в Донецкой области Силы обороны успешно нанесли удары по складам материально-технических средств и боеприпасов противника.
Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз - Мадяр
Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.
"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.
По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.
Операции Сил обороны в Крыму
Операторы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины "Group 13" уничтожили во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ориентировочной стоимостью 15 миллионов долларов, а также военный кран захватчиков.
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлет", а также вражескую систему распознавания "свой-чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4".
Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по базе морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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