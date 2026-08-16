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РФ с ночи атакует Киев баллистикой и дронами: есть пострадавшие и масштабные пожары

Инна Ковенько
16 августа 2026, 07:14
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Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Атака РФ на Київ
Атака РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Ночью 16 августа Россия нанесла удар по Киеву
  • В результате обстрела возникли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах
  • По меньшей мере, 2 человека пострадали

В ночь на 16 августа Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов.

В результате вражеского удара возникли пожары и зафиксированы разрушения. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС.

видео дня

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей из-за угрозы применения баллистического оружия объявили в 02:06. Уже в 02:49 в столице прогремела серия взрывов.

Последствия атаки на Киев

"В Оболонском районе в результате атаки врага произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам. Возле одного из помещений горят несколько автомобилей", - сообщает мэр города.

Впоследствии в районе вспыхнул масштабный пожар на территории одного из рынков. Взрывная волна повредила здание, ещё в одном месте зафиксировали попадание в нежилое сооружение.

В Голосеевском районе загорелось нежилое здание на территории нежилой застройки. Спасатели локализовали пожар.

По состоянию на 06:44, по данным ГСЧС, в результате ночной атаки пострадали два человека.

"Информация о пострадавших уточняется. Спасатели и все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки", - говорится в сообщении ГСЧС.

  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ 16 серпня
    Атака РФ на Київ 16 серпня Фото: ДСНС

Утром Россия вновь атакует Киев и область дронами

В 06:30 в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения реактивных беспилотников.

Около 06:37 в Киевской области зафиксировали движение вражеских БПЛА. В области работают силы противовоздушной обороны.

Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных БПЛА над Броварами, Борисполем, ДВРЗ и в других районах Киевской области. Также фиксировались реактивные цели из Черниговской области в направлении Броварского района и Киева.

В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

По состоянию на утро информация о новых последствиях этой атаки уточняется.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия накопила дроны

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций.

По данным разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а максимальное количество может составлять около 300. В то же время самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.

"Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - подчеркнули в ГУР.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в течение ближайших 24 часов страна-агрессор Россия может нанести массированный удар по Киеву и области. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что целью атаки могут стать крупные склады с продуктами и товарами.

Напомним, в ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

Кроме того, в Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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новости Киева ракетный удар атака дронов
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