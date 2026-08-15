Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

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Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Поражен ЗРК "Стрела-10" в Кременной Луганской области

Уничтожен склад БПЛА противника в Угледаре Донецкой области и склад МТО

14 августа и в ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.

Как говорится в сообщении пресс-центра Генштаба ВСУ, был поражен ЗРК "Стрела-10" в Кременной Луганской области.

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Кроме того, поражен склад БПЛА противника в Угледаре Донецкой области и склад МТЗ в Лисичанске в Луганской области.

Также были поражены два пункта управления противника - в Селидово Донецкой области и Михайловке Запорожской области.

Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - отмечают в Генштабе.

/ Генштаб

Командующий НГУ раскрыл, что ждет военную инфраструктуру РФ

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские силы намерены продолжать атаки на объекты, связанные с обеспечением российских войск. В частности, речь идет о логистической инфраструктуре на территории временно оккупированного Крыма.

По словам Пивненко, для ударов по целям в глубоком тылу все активнее используются подразделения беспилотных систем. Нацгвардия расширяет штат операторов БПЛА и совершенствует средства разведки, чтобы эффективнее выявлять военные объекты противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он.

/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ в Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щелкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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