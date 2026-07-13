Мощные удары СБС: выведен из строя энергомост "Кубань-Крым", взорваны 3 ЗРК РФ

Нанесены удары по энергетической инфраструктуре и системам противовоздушной обороны РФ.

https://glavred.info/ukraine/moshchnye-udary-sbs-vyveden-iz-stroya-energomost-kuban-krym-vzorvany-3-zrk-rf-10780343.html Ссылка скопирована

Уничтожены цели РФ на ВОТ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Проведена масштабная операция "Крымский рубильник"

Уничтожены 3 ЗРК и энергообъекты РФ на ВОТ

Силы беспилотных систем Украины провели масштабную операцию "Крымский рубильник" в оккупированном РФ Крыму.

Нанесены удары по энергетической инфраструктуре и системам противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Крыму и на временно оккупированных территориях, сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").

видео дня

Подробности операции "Крымский рубильник"

В течение 12–13 июля украинские операторы беспилотников поразили 11 энергетических объектов, среди которых 9 электроподстанций, стратегический пункт перетока электроэнергии энергомоста "Кубань–Крым" и перекачивающую газовую станцию.

Кроме того, под ударами оказались 5 ключевых элементов российской противовоздушной обороны.

Уничтожены:

пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф";

зенитный ракетный комплекс "Тор-М2";

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

две радиолокационные станции "Небо-У".

К операции были привлечены подразделения 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра", 413-го полка СБС "Рейд", 1-го отдельного центра СБС, группы БАС "Феникс" и 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2.

По данным СБС, удары были нанесены по объектам во временно оккупированном Крыму, а также на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

/ Инфографика: Главред

Командующий НГУ рассказал о дальнейших ударах по Крыму

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжат наносить удары по объектам, обеспечивающим логистику российских войск, включая инфраструктуру на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, ключевую роль в выполнении таких задач все чаще играют подразделения беспилотных систем, которые способны поражать цели в глубоком тылу противника. Пивненко отметил, что Нацгвардия увеличивает количество операторов дронов и совершенствует возможности по обнаружению и уничтожению военных объектов.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Удары по Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

Читайте также:

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред