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Путин пожаловался на удары Украины и пригрозил "более мощным" ответом

Руслана Заклинская
13 июля 2026, 17:27обновлено 13 июля, 18:07
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Лидер РФ признал наличие проблем с топливом в стране и во временно оккупированном Крыму.
Путин пожаловался на удары Украины и пригрозил
Путин признал дефицит топлива из-за ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Путина:

  • Атаки ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ
  • Россия работает над системой снабжения Крыма топливом
  • Ответные удары РФ будут в несколько раз мощнее

Россия совершенствует свои вооруженные силы. Ответы на удары Украины по российской территории будут более мощными. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин во время форума "Все для Победы", передают российские СМИ.

По словам Путина, Россия якобы "движется вперед и добивается успехов", несмотря на противостояние с "русофобской частью коллективного Запада". Он также пофантазировал о "неизбежной" победе России в войне.

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Отдельно глава Кремля подчеркнул, что российская армия продолжает совершенствовать свои возможности. При этом он пригрозил Украине усилением ударов, заявив, что ответы России на атаки ВСУ будут "зеркальными и в несколько раз мощнее".

Теневой флот России
Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

В то же время Путин фактически признал, что украинские удары по территории РФ и танкерам создали трудности с обеспечением нефтепродуктами. По его словам, "определенные проблемы" существуют, однако власти страны-агрессора рассчитывают постепенно их устранить.

Также он сообщил, что Россия работает над новой системой поставок топлива во временно оккупированный Крым. По его словам, она должна быть менее уязвимой для украинских ударов.

Усилит ли РФ удары по западу Украины - объяснение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Главреду подчеркнул, что Россия может наносить новые удары по различным регионам Украины, однако конкретные планы оккупантов пока неизвестны. Любые прогнозы относительно возможного переноса массированных атак на западные области остаются лишь предположениями.

По его словам, можно анализировать определенные показатели, в частности запасы ракет в России, однако определить будущие планы Кремля невозможно.

"Что касается планов РФ, то об этом знает только руководство России", - подчеркнул Бескрестнов.

Он добавил, что подобная ситуация касается и других возможных сценариев, в частности наступления РФ на Черниговскую область или использования территории Беларуси для новых атак. Без подтвержденной информации такие варианты остаются лишь предположениями.

Массированные атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия использует реактивные беспилотники для разведки и подготовки возможных ударов. По данным военного обозревателя Александра Коваленко, только за первую неделю июля оккупанты применили более 1400 дронов-камикадзе и беспилотников-приманок, большинство из которых было уничтожено украинской противовоздушной обороной.

Также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Россия может усилить массированные атаки по западным регионам Украины уже осенью, прежде всего в сентябре-октябре. По его словам, оккупанты, вероятно, будут делать ставку на удары дронами-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера".

В Главном управлении разведки заявили, что главной целью массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре является запугивание населения и дестабилизация ситуации в Украине, а не достижение военных целей. Как сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, при планировании атак РФ учитывает эффективность украинской ПВО и РЭБ, но в то же время испытывает проблемы с заявленной точностью своих ракет.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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