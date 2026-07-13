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РФ превратила ЗАЭС в базу для дронов и склады оружия: тревожное заявление ГУР

Мария Николишин
13 июля 2026, 14:51
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ГУР зафиксировало наличие оружия в машинных залах станции, нехватку охлаждающей воды и отток квалифицированного персонала.
РФ превратила ЗАЭС в базу для дронов и склады оружия: тревожное заявление ГУР
Ситуация на ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россияне превратили ЗАЭС в базу для дронов
  • МАГАТЭ не имеет полного доступа к реакторам
  • Работников заставляют подписывать контракты с "Росатомом"

Страна-агрессор Россия превратила временно оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре в свою военную базу. Прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодного останова", оккупационная армия разместила военную технику. Об этом заявили в ГУР.

Отмечается, что в подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики оборудовали склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и технику россияне хранят также под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями станции.

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"Оккупанты развертывают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "гербера-сикер" и "герань-сикер". К этому процессу привлекают рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", в том числе несовершеннолетних студентов. Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что эксперты МАГАТЭ при этом не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции - проверки проводятся только по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно затрудняет объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

Станция на грани отключения электроэнергии и дефицита воды

Ключевой проблемой оккупированной станции остается энергоснабжение. До оккупации ЗАЭС имела десять линий внешнего электроснабжения, теперь работает лишь одна. 3 июля 2026 года на станции произошел очередной блэкаут - уже 21-й за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, российские оккупанты не обеспечивают необходимый уровень воды в охлаждающем водоеме. По состоянию на июль 2026 года он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах.

"Такая ситуация угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива", - добавляют в разведке.

РФ превратила ЗАЭС в базу для дронов и склады оружия: тревожное заявление ГУР
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Дефицит кадров и давление на персонал

Кроме того, острой остается и проблема нехватки персонала. До полномасштабного вторжения на станции работало около 11 тысяч человек, сейчас - около 7,5 тысячи, включая 500 сотрудников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

"Всех работников под угрозой увольнения заставляют подписывать контракты с "Росатомом", а привезенный с территории государства-агрессора персонал из-за существенных различий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладает квалификацией, необходимой для надлежащего обслуживания оккупированной украинской электростанции", - подытожили в ГУР.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Для чего россияне переместили технику на ЗАЭС

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин ранее заявлял, что оккупанты решили использовать украинскую атомную электростанцию в качестве щита, поскольку понимают, что ВСУ не будут наносить огневые удары по АЭС, поэтому и прячут там свою технику.

"Они используют территорию и объекты ЗАЭС в качестве учебного полигона для своих операторов БПЛА. Есть даже данные, что отсюда несколько раз наносились удары РСЗО по Запорожью", - подчеркнул он.

ЗАЭС - последние новости

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и Россией вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию.

14 апреля оккупанты прекратили подачу внешнего питания для нужд ЗАЭС из украинской энергосистемы. В результате некомпетентных действий россиян ЗАЭС оказалась в режиме блэкаута.

Как сообщал Главред, Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических переговоров с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа в качестве альтернативного "бизнес-проекта".

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", оно осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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