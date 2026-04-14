"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

Что известно:
- ЗАЭС на полтора часа оказалась в блэкауте
- На станции запустились 19 резервных дизель-генераторов
- Блэкаут на ЗАЭС несет угрозу всей Европе
Из-за россиян Запорожская атомная электростанция на полтора часа. Это несет угрозу всему европейскому региону. Об этом сообщает Энергоатом.
14 апреля оккупанты прекратили получение внешнего питания для потребностей станции с украинской энергосистемы.
"В результате некомпетентных действий захватчиков на временно оккупированной территории ЗАЭС оказалась в режиме блэкаута. На станции автоматически запустились 19 резервных дизель-генераторов. Через полтора часа внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено", - говорится в сообщении.
Со времен оккупации станция пережила уже 13 блэкаутов.
"В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию по линии электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1". Основная линия — 750 кВ "Днепровская" — остается отключенной с 24 марта. Атомная станция должна как можно скорее вернуться под контроль Украины и ее легитимного оператора – "Энергоатома". Только так можно предотвратить развитие самого страшного сценария для всего европейского континента", - говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости
Напомним, Главред писал, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
Накануне стало известно, что Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Временное прекращение огня позволит отремонтировать линии электропередач в районе станции.
Ранее Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.
Об источнике: Энергоатом
Компания Энергоатом является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме).
ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии.
Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.
