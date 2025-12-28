Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

МАГАТЭ объявило о локальном перемирии в Украине.

Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

Украина и Россия договорились о перемирии возле ЗАЭС

Перемирие позволит отремонтировать линии электропередач

Работы продлятся несколько дней

Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Временное прекращение огня позволит отремонтировать линии электропередач в районе станции. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в сообщении.

По словам главы агентства, договоренность о перемирии является частью усилий по предотвращению ядерной аварии. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской ТЭС.

Гросси поблагодарил обе стороны за согласие на новое временное "окно тишины", которое позволило восстановить электроснабжение и повысить уровень ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Возможны ли провокации на ЗАЭС - мнение эксперта

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная прокомментировала возможные провокации РФ на захваченной Запорожской АЭС. Она отметила, что россияне могут сообщать о якобы ударах украинских дронов по различным объектам станции, однако на ЗАЭС находится большое количество российских военных, которые не имеют отношения к радиационной или химической защите.

"Любые украинские диверсии там просто невозможны. У нас прекрасно осознают, что рядом живут люди, и главная задача - сохранить станцию в целостности. Украинские силы не обстреливают территорию вокруг ЗАЭС, потому что все вокруг заминировано, и любое попадание может привести к детонации", - предупредила она в интервью Главреду.

Она добавила, что РФ может устраивать обстрелы с информационно-пропагандистской целью.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, 15 ноября на Запорожской АЭС возникли проблемы с энергоснабжением. Потеряно питание по ключевой линии "Днепровская" (750 кВ), которая в прошлом месяце была восстановлена.

Также президент Зеленский категорически отверг возможность обмена украинских территорий в рамках американской мирной инициативы. Он подчеркнул, что Украина не имеет ни юридического, ни морального права передавать земли, в частности относительно Запорожской АЭС и Донбасса.

Как сообщал Главред, Запорожская АЭС останется в состоянии холодной остановки - такой договоренности достигли Украина и Россия, сообщило МАГАТЭ 20 ноября. По словам главы ведомства Рафаэля Гросси, управлять АЭС во время войны невозможно.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

