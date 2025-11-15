Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.

На Запорожской АЭС отключилась магистраль "Днепровская"

ЗАЭС осталась фактически на одном источнике питания

На Запорожской атомной электростанции снова возникли проблемы с энергоснабжением, было потеряно питание по одной из двух ключевых высоковольтных магистралей, линии "Днепровская" (750 кВ). Как сообщили в "Энергоатоме", именно эта линия, которую удалось восстановить только в прошлом месяце, обеспечивала основную связь оккупированной станции с украинской энергосистемой.

Таким образом, отключение этой магистрали снова сделало ЗАЭС уязвимой и существенно повысило риски полного обесточивания.

Сейчас АЭС работает благодаря питанию только с одной внешней линии, что делает ее работу критически зависимой от единственного источника.

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой. При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что составит серьезную угрозу радиационной безопасности", - предостерегают в компании.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси пока не озвучил свою позицию по этой ситуации и не делал публичных заявлений.

Риск аварии на ЗАЭС - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная рассказала, что специалисты-атомщики подсчитали, что даже в гипотетическом случае, если все генераторы выйдут из строя, до наступления серьезной аварии пройдет значительно больше времени, чем 72 часа. По их оценкам, это будет примерно 100 дней.

"Поэтому сейчас, если и ждать опасности, то не с технической стороны, а скорее со стороны каких-то российских провокаций - условно говоря, "подлянки", как это у них часто бывает", - подытожила эксперт в разговоре с Главредом.

Запорожская атомная электростанция имеет в общей сложности 20 стационарных дизель-генераторов, а также дополнительно 18-20 мобильных дизель-генераторов. Эти мобильные установки были приобретены станцией после аварии, произошедшей на АЭС "Фукусима".

Оккупированная ЗАЭС - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно были названы реальные планы РФ в отношении Запорожской АЭС. Эксперты убеждены, что Россия до сих пор не отказалась от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Также был раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией. Аналитики убеждены, что вероятные российские провокации на захваченной ЗАЭС не стоит недооценивать.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная раскрыла намерение самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада.

Об источнике: Энергоатом Компания Энергоатом является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт.ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

