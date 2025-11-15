Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Даяна Швец
15 ноября 2025, 10:28
60
Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.
ЗАЭС, электросети
На ЗАЭС снова ЧП / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевое:

  • На Запорожской АЭС отключилась магистраль "Днепровская"
  • ЗАЭС осталась фактически на одном источнике питания

На Запорожской атомной электростанции снова возникли проблемы с энергоснабжением, было потеряно питание по одной из двух ключевых высоковольтных магистралей, линии "Днепровская" (750 кВ). Как сообщили в "Энергоатоме", именно эта линия, которую удалось восстановить только в прошлом месяце, обеспечивала основную связь оккупированной станции с украинской энергосистемой.

Таким образом, отключение этой магистрали снова сделало ЗАЭС уязвимой и существенно повысило риски полного обесточивания.

видео дня

Сейчас АЭС работает благодаря питанию только с одной внешней линии, что делает ее работу критически зависимой от единственного источника.

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой. При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что составит серьезную угрозу радиационной безопасности", - предостерегают в компании.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси пока не озвучил свою позицию по этой ситуации и не делал публичных заявлений.

Риск аварии на ЗАЭС - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная рассказала, что специалисты-атомщики подсчитали, что даже в гипотетическом случае, если все генераторы выйдут из строя, до наступления серьезной аварии пройдет значительно больше времени, чем 72 часа. По их оценкам, это будет примерно 100 дней.

"Поэтому сейчас, если и ждать опасности, то не с технической стороны, а скорее со стороны каких-то российских провокаций - условно говоря, "подлянки", как это у них часто бывает", - подытожила эксперт в разговоре с Главредом.

Запорожская атомная электростанция имеет в общей сложности 20 стационарных дизель-генераторов, а также дополнительно 18-20 мобильных дизель-генераторов. Эти мобильные установки были приобретены станцией после аварии, произошедшей на АЭС "Фукусима".

Оккупированная ЗАЭС - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно были названы реальные планы РФ в отношении Запорожской АЭС. Эксперты убеждены, что Россия до сих пор не отказалась от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Также был раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией. Аналитики убеждены, что вероятные российские провокации на захваченной ЗАЭС не стоит недооценивать.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная раскрыла намерение самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада.

Больше важных новостей:

Об источнике: Энергоатом

Компания Энергоатом является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт.ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме).

ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии.

Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область Запорожская АЭС новости Украины война России и Украины блэкаут
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

10:28Украина
Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:21Мир
Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Последние новости

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

Реклама
07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

Реклама
01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

Реклама
19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять