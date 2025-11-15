Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

Мария Николишин
15 ноября 2025, 08:54
1022
Известно, что снаряды из КНДР нужно еще отправлять на заводы в России для модернизации.
Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали
КНДР уменьшила поставки снарядов России / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • КНДР сократила поставки снарядов России
  • Некоторые поставки были зафиксированы лишь в октябре
  • Половина поставленных снарядов была очень старой

В этом году Северная Корея более чем вдвое сократила поставки снарядов стране-агрессору России и передавала устаревшие, поскольку Пхеньян исчерпал свои запасы. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Reuters.

Отмечается, что поставка миллионов артиллерийских снарядов из Северной Кореи помогла России поддерживать интенсивность огня на поле боя в 2024 году, но в этом году их количество сократилось более чем вдвое.

видео дня

Он привел данные об общем объеме поставок 6,5 миллиона артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи с 2023 года, которая воспользовалась возможностью наладить тесные связи с Кремлем после вторжения России в Украину.

По словам Скибицкого, в сентябре не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но некоторые были зафиксированы в октябре.

Замначальника ГУР подчеркнул, что примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в России для модернизации.

Как КНДР помогает РФ

Высокопоставленный офицер Воздушных сил ВСУ в комментарии The Times говорил, что страна-агрессор Россия помогает Северной Корее модернизировать баллистические ракеты KN-23, которыми Москва наносит удары по Украине.

Известно, что Россия рассчитывает получить 150-200 таких ракет в течение текущего года.

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали
Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - последние новости

Как сообщал Главред, Кремль до конца текущего года планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях отдельной экономической зоны Алабуга в Татарстане.

Также известно, что около 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся вблизи российско-украинской границы. Они выполняют охранные задачи.

Кроме того, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Читайте также:

О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости КНДР ГУР поставки оружия война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:21Мир
Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

09:00Интервью
Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

08:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Последние новости

09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

Реклама
04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

Реклама
22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

Реклама
18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

17:43

Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на КиевФотоВидео

17:38

Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

17:37

Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

17:36

Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

17:29

Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять