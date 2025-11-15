Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

Известно, что снаряды из КНДР нужно еще отправлять на заводы в России для модернизации.

КНДР уменьшила поставки снарядов России / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

КНДР сократила поставки снарядов России

Некоторые поставки были зафиксированы лишь в октябре

Половина поставленных снарядов была очень старой

В этом году Северная Корея более чем вдвое сократила поставки снарядов стране-агрессору России и передавала устаревшие, поскольку Пхеньян исчерпал свои запасы. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Reuters.

Отмечается, что поставка миллионов артиллерийских снарядов из Северной Кореи помогла России поддерживать интенсивность огня на поле боя в 2024 году, но в этом году их количество сократилось более чем вдвое.

Он привел данные об общем объеме поставок 6,5 миллиона артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи с 2023 года, которая воспользовалась возможностью наладить тесные связи с Кремлем после вторжения России в Украину.

По словам Скибицкого, в сентябре не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но некоторые были зафиксированы в октябре.

Замначальника ГУР подчеркнул, что примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в России для модернизации.

Как КНДР помогает РФ

Высокопоставленный офицер Воздушных сил ВСУ в комментарии The Times говорил, что страна-агрессор Россия помогает Северной Корее модернизировать баллистические ракеты KN-23, которыми Москва наносит удары по Украине.

Известно, что Россия рассчитывает получить 150-200 таких ракет в течение текущего года.

Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - последние новости

Как сообщал Главред, Кремль до конца текущего года планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях отдельной экономической зоны Алабуга в Татарстане.

Также известно, что около 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся вблизи российско-украинской границы. Они выполняют охранные задачи.

Кроме того, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

