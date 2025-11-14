Кремль хочет привлечь 12 тысяч "сборщиков Шахедов" из КНДР – ГУР

Северокорейцы будут работать в Татарстане, где изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/Герань.

https://glavred.info/world/kreml-hochet-privlech-12-tysyach-sborshchikov-shahedov-iz-kndr-gur-10715411.html Ссылка скопирована

Кремль хочет привлечь 12 тысяч "сборщиков Шахедов" из КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Северокорейцам обещают платить примерно 2,5 доллара за час работы

Смена будет длиться не менее 12 часов

Кремль к концу текущего года планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях отдельной экономической зоны Алабуга в Татарстане. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в пятницу, 14 ноября.

"Именно в Алабуге изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. Для обсуждения деталей продажи рабочей силы в конце октября в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников", – говорится в сообщении. видео дня

Указано, что иностранной рабочей силе россияне обещают платить примерно $2,5 за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют о углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", – добавили в ГУР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Поставки оружия и солдат из КНДР в Россию

Как писал Главред, Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. По данным Reuters, за 20 месяцев КНДР передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами.

В январе 2025 года издание The New York Times писало, что северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

Летом 2025 член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщал, что года Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред