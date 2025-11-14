Кремль хочет привлечь 12 тысяч "сборщиков Шахедов" из КНДР – ГУР

Кратко:
- Северокорейцам обещают платить примерно 2,5 доллара за час работы
- Смена будет длиться не менее 12 часов
Кремль к концу текущего года планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях отдельной экономической зоны Алабуга в Татарстане. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в пятницу, 14 ноября.
"Именно в Алабуге изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. Для обсуждения деталей продажи рабочей силы в конце октября в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников", – говорится в сообщении.видео дня
Указано, что иностранной рабочей силе россияне обещают платить примерно $2,5 за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.
"Такие меры свидетельствуют о углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", – добавили в ГУР.
Поставки оружия и солдат из КНДР в Россию
Как писал Главред, Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. По данным Reuters, за 20 месяцев КНДР передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами.
В январе 2025 года издание The New York Times писало, что северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.
Летом 2025 член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщал, что года Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины.
Другие новости:
- РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР
- Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы
- 10 тысяч военных КНДР переброшены в РФ: в разведке назвали их главную миссию
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред