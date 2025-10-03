РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

Кратко:
- Судно Lady R заметили в порту Расон
- Этот визит может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке оружия
После двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.
Как пишет NK Pro, согласно анализу спутниковых изображений Planet Labs, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в северо-восточном порту Расон.
Этот визит стал первым за последние два месяца и может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.
2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.
Точное содержимое контейнеров остается неизвестным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.
Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без немедленной отгрузки может означать их пустоту либо использование в качестве прикрытия для других видов грузов. Такая тактика позволяет затруднить отслеживание реального назначения перевозок.
Поставки оружия и солдат из КНДР в Россию
Как писал Главред, Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. По данным Reuters, за 20 месяцев КНДР передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами.
В январе 2025 года издание The New York Times писало, что северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.
Летом 2025 член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщал, что года Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины.
