РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

Российское грузовое судно впервые за два месяца посетило оружейный порт в Северной Корее. Вероятно, поставки оружия осуществлялись и по железной дороге.

Ким Чен Ын, вероятно, возобновил поставки оружия Путину / Коллаж: Главред, фото: NK Pro, Википедия

Судно Lady R заметили в порту Расон

Этот визит может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке оружия

После двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Как пишет NK Pro, согласно анализу спутниковых изображений Planet Labs, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в северо-восточном порту Расон.

Этот визит стал первым за последние два месяца и может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.

Судно Lady R в порту Восточный / Planet Labs (24 сентября 2025 г.), NK Pro

2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.

Судно прибыло к причалу порта Расон в период с 30 сентября по 1 октября / Фото: Planet Labs (1 октября 2025 г.), NK Pro

Точное содержимое контейнеров остается неизвестным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.

Контейнеры начали скапливаться на причале в порту Расон в середине сентября / Фото: Planet Labs (10 сентября 2025 г.), NK Pro

Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без немедленной отгрузки может означать их пустоту либо использование в качестве прикрытия для других видов грузов. Такая тактика позволяет затруднить отслеживание реального назначения перевозок.

Поставки оружия и солдат из КНДР в Россию

Как писал Главред, Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. По данным Reuters, за 20 месяцев КНДР передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами.

В январе 2025 года издание The New York Times писало, что северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

Летом 2025 член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщал, что года Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины.

