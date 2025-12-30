Укр
На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Мария Николишин
30 декабря 2025, 11:13
Из-за магнитной бури возможны головная боль, усталость и перепады давления.
Прогноз магнитных бурь в Украине / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда начнется магнитная буря
  • Какой силы она будет

Скоро Украину накроет сильная магнитная буря красного уровня. Она начнется в первый день 2026 года. Об этом сообщает meteoagent.

Так, во вторник, 30 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

видео дня

Уже в среду, 31 декабря, солнечная активность возрастет до К-индекса 4,3 (желтый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

А вот 1 января, ожидается пик солнечной активности. К-индекс достигнет отметки 5, что соответствует сильным магнитным бурям.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

В то же время, по данным meteoprog, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и четыре вспышки класса М, самая большая из которых М4,3.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что по состоянию на 30 декабря вероятность вспышки на Солнце М-класса равна 45%, а вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 10%. Также сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

Как магнитные бури влияют на людей

Изменения в геомагнитной среде могут негативно влиять на организм человека. В такие дни многие люди отмечают ухудшение самочувствия, слабость и головные боли.

Также могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в сердце;
  • слабость и сонливость;
  • повышенное давление.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, физическая активность во время магнитных бурь может помочь улучшить кровообращение и повысить общий тонус организма и его способность приспосабливаться к резким изменениям в окружающей среде.

Также рекомендуется потреблять здоровую пищу, богатую витаминами и минералами, употреблять достаточное количество жидкости.

Что важно, алкоголь и кофеин могут ухудшить состояние в дни с высокой магнитной активностью, поэтому стоит ограничить их употребление.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
