Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

Синоптик отметил, что погода будет под влиянием серии атмосферных фронтов.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 января, будет иметь неустойчивый характер с неравномерным распределением температуры воздуха и осадками различной интенсивности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток под влиянием серии атмосферных фронтов в большинстве областей Украины пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

"Местами возможен туман, морось, гололед и порывистый ветер. Наиболее высокие температурные показатели прогнозируются в южной половине страны и Крыму. На дорогах большинства регионов сохранится гололедица и снежный накат, поэтому будет скользко", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 3 января

В субботу в западных областях ожидается снег, а на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, днем -3...+2 градуса.

В северной части страны ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается мокрый снег. Днем местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах 0...-5 градусов, днем -3...+2 градуса.

В центральных областях Украины ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет снег, местами с дождем. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В южной части страны ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -1...+4 градуса, днем потеплеет до +6...+11 градусов.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем предполагается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

Погода 3 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 января

В воскресенье в западной части страны будет без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, в дневные часы -1...-6 градусов.

В северных областях ночью без осадков, днем и вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -7...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.

В центральных областях ночью без осадков, возможен туман. Днем будет идти снег, в Днепропетровской области с дождем. Температура воздуха в ночное время составит -2...-8 градусов, днем -2...+4 градуса.

В южных регионах и Крыму сохранится теплая погода. Пройдут осадки преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+4 градуса, днем +5...+10 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем пройдут умеренные осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

Погода 4 января / фото: meteoprog

Погода в Украине в январе

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что январь может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что со 2-3 января в Украине потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами. В отдельные дни может усиливаться ветер с порывами местами до 20 - 22 м/с, а на дорогах и тротуарах будет скользко.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

