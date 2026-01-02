Укр
Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

Мария Николишин
2 января 2026, 11:25
Синоптик отметил, что погода будет под влиянием серии атмосферных фронтов.
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на выходных
  • Где ожидается -12 градусов

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 января, будет иметь неустойчивый характер с неравномерным распределением температуры воздуха и осадками различной интенсивности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток под влиянием серии атмосферных фронтов в большинстве областей Украины пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

"Местами возможен туман, морось, гололед и порывистый ветер. Наиболее высокие температурные показатели прогнозируются в южной половине страны и Крыму. На дорогах большинства регионов сохранится гололедица и снежный накат, поэтому будет скользко", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 3 января

В субботу в западных областях ожидается снег, а на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, днем -3...+2 градуса.

В северной части страны ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается мокрый снег. Днем местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах 0...-5 градусов, днем -3...+2 градуса.

В центральных областях Украины ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет снег, местами с дождем. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В южной части страны ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -1...+4 градуса, днем потеплеет до +6...+11 градусов.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем предполагается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев
Погода 3 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 января

В воскресенье в западной части страны будет без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, в дневные часы -1...-6 градусов.

В северных областях ночью без осадков, днем и вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -7...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.

В центральных областях ночью без осадков, возможен туман. Днем будет идти снег, в Днепропетровской области с дождем. Температура воздуха в ночное время составит -2...-8 градусов, днем -2...+4 градуса.

В южных регионах и Крыму сохранится теплая погода. Пройдут осадки преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+4 градуса, днем +5...+10 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем пройдут умеренные осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев
Погода 4 января / фото: meteoprog

Погода в Украине в январе

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что январь может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что со 2-3 января в Украине потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами. В отдельные дни может усиливаться ветер с порывами местами до 20 - 22 м/с, а на дорогах и тротуарах будет скользко.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

12:00Интервью

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

12:00Интервью
Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:25Синоптик

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:25Синоптик
РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

11:03Война

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

11:03Война
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

12:00

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина
11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священника

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово складывают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразы

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, детали

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путина

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывов

07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

22:19

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

21:50

Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?

21:31

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать свет

21:28

"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

20:38

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растения

20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шаг

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина"

17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

