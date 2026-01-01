Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

Потребление говядины в Украине меньше, чем свинины или курятины, из-за высокой стоимости.

Ключевые тезисы Марчука:

Говядина в Украине дорожает из-за дефицита в мире и экспорта

Курятина популярнее и доступнее для населения

В начале года цены на курятину могут стабилизироваться

Говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. В январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошие прибыли.

"Если говядина на внешних рынках дорогая, то и внутри страны аналогично", - пояснил Марчук.

В то же время эксперт отметил, что цены на говядину в Украине уже довольно высоки и дальнейшее подорожание может привести к падению спроса.

"Уже сейчас цены на говядину в Украине высокие. Если их еще повысить, то это мясо просто никто не будет покупать. Поэтому здесь нужно исходить из платежеспособности украинцев и возможности реализации продукции. Если какая-то категория товаров является очень дорогой, но их все равно покупают, конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы и в дальнейшем повышать цены. Если же продукция не реализуется, как бы ни хотелось, но цену на нее невозможно будет повысить", - подчеркнул он.

Марчук отметил, что говядина в Украине потребляется значительно меньше, чем свинина или курятина, именно из-за высокой стоимости. Наиболее популярным мясом остается курятина, поскольку она более доступна для большинства населения.

Перед праздниками курятина также подорожала из-за повышенного спроса и увеличения расходов производителей. Однако в январе-феврале, когда спрос традиционно снижается, возможно определенное выравнивание цен.

Какие продукты подорожают в январе - прогноз аналитика

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка спрогнозировал в комментарии Главреду, что в январе 2026 года в Украине подорожает мясо и мясопродукты на 5-7% из-за повышенного спроса после праздников.

Ситуация со свининой будет оставаться стабильной благодаря импорту, а говядина может дорожать из-за дефицита поголовья. На цены также будут влиять отключения электроэнергии и рост стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что повышает себестоимость курятины.

Как сообщал Главред, в Украине после Нового года ожидается рост цен на ряд продуктов питания. В первую очередь подорожают куриные яйца, их цена вырастет примерно на 10%.

Также в конце 2025 года в Украине подорожали молочные продукты. По данным Министерства финансов, выросли цены на сливочное масло, кисломолочную продукцию и твердые сыры.

Кроме этого, с января 2026 года возможно повышение цен на базовые продукты питания. В то же время резкого скачка стоимости сахара не прогнозируют. По словам экономиста Владимира Чижа, в 2026 году цена на сахар будет колебаться в пределах 40-48 гривен за килограмм.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

