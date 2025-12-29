Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

Отсрочка дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты

В Украине перенесли сроки введения обязательных безналичных расчетов для ФОПов на едином налоге 1-й группы. Соответствующее решение 29 декабря одобрил Кабинет министров.

Как сообщила на своем телеграмм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, требование об обязательном обеспечении оплаты карточкой, которое должно было вступить в силу с 1 января 2026 года, отложили до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены.

"Решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление. Это даст возможность мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", - написала Свириденко.

По ее словам, отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

О каком правиле в отношении ФЛП идет речь

Требование об обязательном обеспечении безналичных расчетов предусмотрено Законом Украины "О платежных услугах". Согласно ему, торговцы должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.

Для реализации этой нормы в 2022 году Кабмин принял постановление №894, которым предусмотрел поэтапное внедрение безналичных расчетов в зависимости от численности населения в населенных пунктах. В период с 2023 по 2025 годы действие требования не распространялось на ряд категорий предпринимателей.

В частности, исключения были установлены для:

ФЛП - плательщиков единого налога 1-й группы; торговцев, осуществляющих продажу через торговые автоматы; предпринимателей, ведущих выездную или выносную торговлю; продавцов собственноручно выращенной или произведенной продукции.

Для этих категорий введение обязательных POS-терминалов планировалось с 1 января 2026 года.

Почему сроки пересмотрели

В Кабмине отмечают, что полномасштабная война существенно усложнила условия ведения бизнеса. Малый предпринимательский сектор работает в условиях сниженного спроса, перебоев с электроснабжением, логистических трудностей и роста расходов.

ФЛП 1-й группы имеют минимальные объемы деятельности, ограниченный перечень разрешенных видов хозяйствования и не имеют права нанимать работников. По оценке правительства, обязательная установка POS-терминалов для этой категории создает дополнительную финансовую нагрузку без ощутимого эффекта для детенизации экономики.

Подобная ситуация характерна и для сезонной, выездной торговли и продажи собственной продукции, где обороты часто являются нерегулярными и небольшими.

Что меняет новое решение

Принятый Кабмином проект постановления вносит изменения в пункт 1 постановления №894. Вместо фиксированной даты "1 января 2026 года" новый срок определен как "через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения".

Таким образом, обязанность обеспечить безналичные расчеты для ФЛП 1-й группы, торговцев через автоматы, выездной торговли и продавцов собственной продукции теперь напрямую привязана к завершению военного положения, а не к календарной дате.

В то же время для ФЛП 1-й группы сохраняется освобождение от обязанности использовать РРО или программные РРО - требование касается исключительно возможности приема безналичной оплаты.

Предпринимателям рекомендуют следить за официальными решениями правительства и использовать время отсрочки для оценки расходов и подготовки к возможному внедрению безналичных расчётов в будущем.

Что меняется в Украине с 1 января

В 2026 году изменятся выплаты при рождении ребенка. С 1 января единовременная выплата вырастет до 50 тысяч грн и будет выплачиваться одной суммой.

Также с января 2026 года в поездах двух международных направлений заработает таможенный и пограничный контроль непосредственно в вагонах, без длительных остановок на границе.

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается количество необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это предусмотрено нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

