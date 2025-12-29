Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Бизнес

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

Тарас Сидоржевский
29 декабря 2025, 20:50
41
Отсрочка дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты
Свириденко ФОП
Свириденко огласила решение по кассовым аппаратам для ФОПов / Колаж: Главред, фото: Википедия

В Украине перенесли сроки введения обязательных безналичных расчетов для ФОПов на едином налоге 1-й группы. Соответствующее решение 29 декабря одобрил Кабинет министров.

Как сообщила на своем телеграмм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, требование об обязательном обеспечении оплаты карточкой, которое должно было вступить в силу с 1 января 2026 года, отложили до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены.

"Решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление. Это даст возможность мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", - написала Свириденко.

видео дня

По ее словам, отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

О каком правиле в отношении ФЛП идет речь

Требование об обязательном обеспечении безналичных расчетов предусмотрено Законом Украины "О платежных услугах". Согласно ему, торговцы должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.

Для реализации этой нормы в 2022 году Кабмин принял постановление №894, которым предусмотрел поэтапное внедрение безналичных расчетов в зависимости от численности населения в населенных пунктах. В период с 2023 по 2025 годы действие требования не распространялось на ряд категорий предпринимателей.

В частности, исключения были установлены для:

  1. ФЛП - плательщиков единого налога 1-й группы;
  2. торговцев, осуществляющих продажу через торговые автоматы;
  3. предпринимателей, ведущих выездную или выносную торговлю;
  4. продавцов собственноручно выращенной или произведенной продукции.

Для этих категорий введение обязательных POS-терминалов планировалось с 1 января 2026 года.

Почему сроки пересмотрели

В Кабмине отмечают, что полномасштабная война существенно усложнила условия ведения бизнеса. Малый предпринимательский сектор работает в условиях сниженного спроса, перебоев с электроснабжением, логистических трудностей и роста расходов.

ФЛП 1-й группы имеют минимальные объемы деятельности, ограниченный перечень разрешенных видов хозяйствования и не имеют права нанимать работников. По оценке правительства, обязательная установка POS-терминалов для этой категории создает дополнительную финансовую нагрузку без ощутимого эффекта для детенизации экономики.

Подобная ситуация характерна и для сезонной, выездной торговли и продажи собственной продукции, где обороты часто являются нерегулярными и небольшими.

Что меняет новое решение

Принятый Кабмином проект постановления вносит изменения в пункт 1 постановления №894. Вместо фиксированной даты "1 января 2026 года" новый срок определен как "через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения".

Таким образом, обязанность обеспечить безналичные расчеты для ФЛП 1-й группы, торговцев через автоматы, выездной торговли и продавцов собственной продукции теперь напрямую привязана к завершению военного положения, а не к календарной дате.

В то же время для ФЛП 1-й группы сохраняется освобождение от обязанности использовать РРО или программные РРО - требование касается исключительно возможности приема безналичной оплаты.

Предпринимателям рекомендуют следить за официальными решениями правительства и использовать время отсрочки для оценки расходов и подготовки к возможному внедрению безналичных расчётов в будущем.

Что меняется в Украине с 1 января

В 2026 году изменятся выплаты при рождении ребенка. С 1 января единовременная выплата вырастет до 50 тысяч грн и будет выплачиваться одной суммой.

Также с января 2026 года в поездах двух международных направлений заработает таможенный и пограничный контроль непосредственно в вагонах, без длительных остановок на границе.

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается количество необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это предусмотрено нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Больше новостей о ФЛП:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ФОП Юлия Свириденко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:52Украина
Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:50Бизнес
Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:29Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Последние новости

20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

19:25

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Реклама
19:13

Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

19:10

Бои за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:09

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:01

До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

18:54

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:25

"Мы получим первые 100 миллиардов": Зеленский - о выплатах репараций

18:25

Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

18:08

Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

Реклама
17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

16:23

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

16:12

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

15:41

Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

15:31

Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

15:14

Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцыВидео

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

14:44

Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

14:27

Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

12:56

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выгляделВидео

12:43

"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

12:35

Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

12:29

Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

Реклама
12:17

Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

11:54

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

11:27

"Всегда вперед": кто победил на шоу "Зважені та щасливі", сбросив 104 кг

10:59

Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправятВидео

10:59

"Сегодня прилетело": Могилевская сообщила об опасности для дочериВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

10:10

"Третья попытка": звезда "Лиги смеха" объявил о мобилизации в ВСУВидео

10:05

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять