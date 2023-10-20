УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 10:40 обновлено 20 октября, 10:40
Физические лица-предприниматели могут получить бронь от мобилизации при условии, что они выполняют задачи, необходимые для обороноспособности страны.
Мобилизация, боец
Теоретически ФОПы могут получить бронь от мобилизации согласно действующему украинскому законодательству. / коллаж Главред, фото УНИАН

Если деятельность физических лиц-предпринимателей (в просторечии – ФОП) связана с защитой территориальной ценности Украины и выполнением задач оборонного характера, то они могут получить бронь от мобилизации. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец, сообщают портал "Факты".

По его словам, в случае, если ФОП и те лица, которые у него работают, выполняют соответствующий оборонный заказ или выполняют какие-либо заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых конкретно для обороноспособности Украины, то получить бронь – вполне возможно.

Юрист отметил, что объективно и теоретически, ФОПы могут это сделать согласно действующему украинскому законодательству.

видео дня

Однако для этого ФОП должен быть связан с выполнением задач, которые связаны с защитой территориальной целостности Украины и выполнением соответствующих задач оборонного характера.

"Если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь", — подытожил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация мобилизация в армию ФОП
Реклама

Главное за день

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:49 Украина
"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

09:54 Украина
Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

09:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

09:59

Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

09:54

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
09:52

Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

09:35

Гороскоп на завтра 21 октября 2023: Овны - избегайте кофе, Львам повезет на работе

09:00

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

08:56

Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

Реклама
08:55

Оккупантов в Мелитополе посетила "бавовна": взрывы гремели на военной базе - мэр

08:48

Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холопмнение

08:33

"России не хватает резервов": ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW

08:14

Закрывала собой двухмесячную дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

07:23

Морпехи переправились через Днепр и завоевали плацдарм на Херсонщине - ISW

06:56

Байден выступил с обращением по Израилю и Украине: о чем говорил

06:22

Как Украине двигаться к финансовой самостоятельности в 2024 годумнение

05:30

Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

05:00

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

04:35

"Кремль - инициатор": Кочетков объяснил, как Россия отвлекает мир от войны в УкраинеВидео

04:00

О баллистике и "шахедах" можно забыть: Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ

Реклама
03:30

Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели

03:02

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной КореиВидео

02:30

Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивыхВидео

02:03

Леся Никитюк поделилась сокровенными желаниями в пикантном платье-сетке

01:33

Угроза Третьей мировой: эксперт назвал страну, с которой может начаться глобальный конфликтВидео

01:05

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

19 октября, четверг
23:45

Эксперты назвали "гламурное" имя для девочки, которое станет популярным в 2024 году

23:08

59-летняя звезда "Друзей" назвала самую бесполезную бьюти-процедуру

22:59

"Денацифицировать" Украину: сотрудник ТЦК оправдывал оккупантов, за что поплатился

22:42

Тест на внимательность: найдете ли возлюбленного девушки на картинке за 20 секунд

22:23

Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

21:53

"Ее вовсе уберут из ЕС": Кочетков прокомментировал антиукраинскую позицию ВенгрииВидео

21:46

США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

21:31

Максим Галкин выехал из Израиля на Кипр

21:02

Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

20:59

Под самым носом россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронтаВидео

20:45

Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

20:17

Панические атаки и неистовая агрессия: Путин стал особо опасным - оппозиционер

20:07

Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

19:58

В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

Реклама
19:47

500 боеголовок: Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год - Пентагон

19:19

Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

19:16

"Я более чем возмущен": Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал

19:14

Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

19:12

Ракеты Taurus для Украины: посол сообщил об окончательном решении Германии

19:10

Как появление ATACMS в Украине зажало россиян в рамкимнение

18:58

"Россияне попадают в ловушки ВСУ": полковник рассказал о ситуации на Купянском направлении

18:39

Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалоломВидео

18:32

Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

18:17

В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять