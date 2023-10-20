Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

Физические лица-предприниматели могут получить бронь от мобилизации при условии, что они выполняют задачи, необходимые для обороноспособности страны.

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Теоретически ФОПы могут получить бронь от мобилизации согласно действующему украинскому законодательству. / коллаж Главред, фото УНИАН

Если деятельность физических лиц-предпринимателей (в просторечии – ФОП) связана с защитой территориальной ценности Украины и выполнением задач оборонного характера, то они могут получить бронь от мобилизации. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец, сообщают портал "Факты".

По его словам, в случае, если ФОП и те лица, которые у него работают, выполняют соответствующий оборонный заказ или выполняют какие-либо заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых конкретно для обороноспособности Украины, то получить бронь – вполне возможно.

Юрист отметил, что объективно и теоретически, ФОПы могут это сделать согласно действующему украинскому законодательству.

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Однако для этого ФОП должен быть связан с выполнением задач, которые связаны с защитой территориальной целостности Украины и выполнением соответствующих задач оборонного характера.

"Если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь", — подытожил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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