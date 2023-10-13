Мобилизация в Украине: имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы

В Министерстве юстиции разъяснили, что полиция не имеет права вручать повестки, а сотрудники ТЦК не наделены полномочиями проверять документы.

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Сотрудники военкоматов не имеют право проверять документы - Минюст / коллаж Главред, фото УНИАН

Сотрудники Национальной полиции не имеют права вручать повестки, а сотрудники ТЦК (в просторечии ‒ военкоматов) не имеют полномочий проверять документы у граждан. Такое объяснение опубликовали сотрудники Министерства юстиции.

Как говорят чиновники, в настоящее время в Украине действует правовой режим военного положения. Это означает, что некоторые права украинцев вынужденно ограничиваются, а силовики получают дополнительные полномочия. Но расширенные полномочия силовиков остаются четко регламентированными и разграничены между отдельными структурами.

В Минюсте подчеркнули, что проверка документов на улице сотрудниками ТЦК является незаконной, а полицейские не имеют права вручать повестки военнообязанным. Кроме того, прежде чем предоставить свои документы на проверку уполномоченному лицу, граждане имеют право попросить его показать служебное удостоверение и назвать основания для проверки.

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Полномочиями проверять документы у граждан наделены сотрудники нескольких силовых структур:

Национальной полиции;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Государственной таможенной службы;

В свою очередь, в полномочия представителей ТЦК проверка документов на улицах не входит. Потому-то в последнее время в Украине очень популярна практика совместных патрулей и блокпостов сотрудников ТЦК и полиции.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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