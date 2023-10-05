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Мобилизация: адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки

Дмитрий Видоменко
5 октября 2023, 19:43 обновлено 5 октября, 19:47
Как говорит адвокат Андрей Межирицкий, с нуля запустить систему выдачи электронных повесток вряд ли выйдет.
Дия, повестка
Под выдачу электронных повесток придется менять законодательство, говорит адвокат / коллаж Главред, фото Минцифры и УП

Для того, чтобы официально рассылать военнообязанным украинцам электронные повестки, нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом в комментарии порталу ТСН заявил адвокат Андрей Межирицкий.

Он напомнил, что по состоянию на данный момент бумажная повестка считается врученной, если в ней собственноручно расписался тот гражданин, на чье имя она выписана.

"Для того, чтобы присылать повестки (всем, кто подпадает под мобилизацию – Главред) в электронном виде – для этого нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе. В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с повесткой в суд. Что касается последней, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде", — говорит Межирицкий.

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По его словам, адвокатская и судебная практика нынешних времен говорит о том, что в Украине очень часто отменяются штрафы из-за неявки в ТЦК (в просторечии – военкоматов ‒ по повестке).

"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке", ‒ подытожил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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мобилизация ВСУ повестка
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