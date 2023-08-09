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Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации: что будет вместо службы

Анна Ярославская
9 августа 2023, 09:16 обновлено 9 августа, 09:23
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Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать -  привлекать к работе на экономику.
Верховная Рада, мобилизация в Украине
Верховной Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook ВР

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566, который вносит изменения в закон о мобилизации. Согласно документу, предлагается мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать - привлекать к работе на экономику. Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги Народа" Георгий Мазурашу, пишет ТСН.

Автор законопроекта считает, что такие изменения позволят повысить мотивацию граждан к защите страны, снять социальное напряжение, способствовать поддержке и укреплению экономики и обороноспособности.

По словам Мазураша, участники боевых действий обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных под принуждением граждан, которые на фронте "приносят лишние проблемы".

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"Если внести предложенные изменения, "военнослужащие" смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без нужды бежать и прятаться от повесток, будут работать на экономику, а значит и на обороноспособность", – считает нардеп.

Согласно законопроекту № 9566, к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, предлагается привлекать граждан, которые еще не были призваны на военную службу во время мобилизации. Граждане, официально трудоустроенные не менее 0,75 ставки или осуществляющие предпринимательскую деятельность и своевременно уплачивающие предусмотренные законодательством налоги и сборы, не могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера.

"Привлечение граждан к работам оборонного характера в случае принятия этого законопроекта возлагается на Территориальные центры комплектования социальной поддержки (ТЦК и СП). Как это будет происходить, и по какой процедуре, проект соответствующего алгоритма не предусматривает", – рассказала адвокат Марина Бекало.

Отказаться от мобилизации можно будет по религиозным убеждениям

Если документ будет принят, военнообязанные смогут писать отказ от мобилизации по личным или религиозным убеждениям. Для этого нужно будет подать заявление в ТЦК в письменном виде. В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

С гражданами, которые подадут письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям и готовым быть привлеченными к выполнению работ, будут заключать соответствующие рабочие контракты с оплатой не менее размера минимальной заработной платы на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства.

"При этом законопроект не регулирует вопрос о зачислении в страховой и трудовой стаж периода выполнения работ оборонного характера по таким контрактам. Проект однозначно нуждается в доработке", – считает Бекало.

Повестки смогут вручать не только военные и полиция

Кроме того, проектом закона вводятся полномочия Национальной полиции доставлять нарушителей правил военного учета, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в ТЦК. В таком случае ТЦК должна подать в полицию соответствующее обращение, а дальше полиция должна доставить такого нарушителя в ТЦК.

Проектом также возлагается на ЖЭО, ОСМД или другие организации, обслуживающие жилые дома, обязанность подавать в ТЦК сведения о призывниках и военнообязанных. Также они получат полномочия вручать призывникам и военнообязанным повестки о вызове в ТЦК СП и содействовать прибытию по вызову.

Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления Верховной Радой.

Военное положение и мобилизация в Украине

26 июля президент Зеленский внес в Раду инициативы о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Профильный комитет Рады 27 июля поддержал внесенные Зеленским инициативы о пролонгации военного положения и мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

27 июля также стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября.

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