Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
Предложение о продлении военного положения внесено в среду 26 июля. Такие указы появились на сайте парламента.
В соответствующих законопроектах предлагается, чтобы военное положение и мобилизация были продлены с 18 августа еще на 90 дней, то есть до середины ноября. В прошлый раз Зеленский продолжал военное положение и мобилизацию также на три месяца.
Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в ближайшие дни парламент планирует поддержать эти указы.
Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
В ТЦК раскрыли, кого могут призвать на службу в июле. В рамках мобилизации призыву подлежат мужчины в возрасте 18-60 лет. На военную службу могут попасть и ограниченно годные, однако их не будут отправлять в штурмовые бригады.
КМУ изменил правила бронирования и расширил список профессий. В частности, забронировать своих сотрудников смогут предприятия ветеринарной медицины и пробирного контроля.
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