'Исключительно месть': Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает Одессу

Евгений Карась объяснил, почему Россия массово атакует украинские порты в Одессе и сам город.

https://glavred.info/ukraine/viklyuchno-pomsta-karas-rozpoviv-chomu-rosiya-lyuto-obstrilyuye-odesu-10488463.html Ссылка скопирована

Евгений Карась объяснил обстрелы Одессы / коллаж: Главред, фото: t.me/our_odessa, скриншот: Youtube

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, как можно объяснить массированные обстрелы Одессы.

"Это исключительно месть за зерновую сделку. Они из нее вышли, и им надо было показать, что вот теперь все, мы разбомбим порты. Это не была месть за Крымский мост, потому что за такой короткий период времени запланировать эту миссию, разведать и так далее. Планирование похоже на такой ракетный обстрел и характер пораженных целей (порты, зерновая инфраструктура) не было похоже на месть за мост. Это не было похоже как раз на то, что за три-четыре дня РФ вышла из зернового соглашения", - пояснил военный.

Он добавил, что главным реципиентом этого зерна были Китай и Турция. И из того, что он слышал, у Турции есть свое видение по этому процессу.

"Я не удивлюсь, если Эрдоган, потому что российская армия ослаблена и не может таскаться с турецкой, объявит, что, мол, Путин, извини, но мы будем и впредь возить зерно. И Россия все и она просто упрется в этот ничего не сможет сказать. Если так произойдет, то просто увидим, что будет дальше", - отметил Карась.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение общество будущего). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Смотрите видео интервью Евгения Карася Главреду о ситуации на фронтах:

Российская атака по Одессе

Напомним, что РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

РФ яростно атакует Одессу. Российский диктатор Путин хочет уничтожить инфраструктуру, позволяющую Украине, как крупному экспортеру зерна, обеспечивать мир продовольствием.

Из-за российской атаки по Одессе 25 исторических зданий превратились в руины. Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Армия России хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта, поэтому пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Ситуация на юге очень напряженная, сложная.

Больше интересных новостей: