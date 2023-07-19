Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

Армия России хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта.

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Оккупанты нанесли удары по Одессе / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram, ua.depositphotos.com

В ночи 19 июля российская армия массированно атаковала юг Украины. В частности, оккупанты нанесли удары по Одессе области, руководитель Координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк рассказала детали.

По ее словам в эфире FreeДом, армия РФ хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта. Кроме того, россияне "пытаются атаковать портовую инфраструктуру", чтобы помешать работе порта.

"Ситуация на юге очень напряженная, сложная. Этой ночью враг постарался усложнить нам ее максимально, не успокоившись на предыдущем ночном ударе. В частности, по порту, инфраструктуре. В эту ночь снова предпринял попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей. Чтобы Одесская область не имела такой возможности", - рассказала Гуменюк.

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Атака России по Украине

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали столицу дронами "Шахед". В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне раздавались взрывы. Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА еще на подступах к городу. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что были зафиксированы пуски ударных дронов и крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве. в воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет.

В Николаеве и Запорожье прогремели взрывы. Оккупанты атаковали дронами, вспыхнул пожар. В Херсонской и Николаевской областях была угроза применения ударных БПЛА, а в Запорожской - ракетная угроза.

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