В Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины

Тодор Тагарев входит в состав нового правительства Софии и решительно выступает за военную поддержку Украины.

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В Болгарии мужчина угрожал убить министра обороны / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Facebook

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал убить болгарского министра обороны Болгарии Тодора Тагарева.

В столице Болгарии - Софии 18 июля задержали 39-летнего мужчину из-за угроз убийства министра обороны Болгарии, который поддерживает Украину из-за войны, развязанной РФ, передает Euractiv.

Тодор Тагарев входит в состав нового правительства Софии, придерживается проевропейских взглядов и решительно выступает за военную поддержку Украины.

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Злоумышленник угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по вопросу войны РФ против Украины. Подозреваемый 4 июля направил министру сообщение на его личной странице в социальной сети.

Мужчину задержали на 72 часа по постановлению прокуратуры.

Болгария о войне в Украине

Напомним, что в Болгарии на кортеж Зеленского напал"священник". В Болгарии "священник" с крестом в руках выскочил на дорогу и начал выкрикивать слова с проклятиями в сторону Зеленского и украинского народа.

Зеленский жестко обратился к президенту Болгарии. Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ. До сих пор Радев призвал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета". Это заявление является новым для болгарского президента.

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