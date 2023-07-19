В Беларусь завезли шестую колонну 'вагнеровцев': что известно

Последняя колонна "вагнеровцев" в Беларусь насчитывала около 120 машин.

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В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев" / коллаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, иностранные СМИ

К Беларуси в ночь на 19 июля прибыла еще одна колонна с наемниками ЧВК "Вагнер". Известно, что колонна насчитывала около 120 машин.

"Колонна уже на трассе М5 и сейчас проехала Иосифовичи. Она растянулась на 5-10 км, и разбита, условно, на две большие части. Двигается в сопровождении ГАИ РБ", - об этом сообщает Беларуски Гаюн в Telegram.

Ранее Беларуски Гаюн писал, что колонны ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь от 11 июля, до этого в стране находилось примерно 200 наемников.

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С 11 июля по 18 июля в Беларусь прибыло по меньшей мере пять колонн "вагнеровцев" - это около 382-400 машин. Количество наемников Евгения Пригожина, по информации группы, уже составляет 2000-2500 человек.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, что в Украине предупредили об угрозе и рассказали о том, что огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Спикер Госпогранслужбы Андрея Демченко отметил, что не исключается, что Беларусь может использовать их для провокаций.

В Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей ЧВК Вагнера. В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. Сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет. В случае размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси они могут быть "задействованы для обороны страны", считает белорусский диктатор.

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