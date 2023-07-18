'Крым - это Украина': в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

Киев самостоятельно определяет, является ли Крымский мост легитимной военной целью для поражения, отмечает представитель администрации президента США.

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В Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост / коллаж: Главред, скриншот: Telegram, Youtube

Вашингтон не связывает взрывы на переправе и отмену "зернового соглашения", считает координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Выход страны-агрессора Российской Федерации из "зернового соглашения" не имеют причинно-следственной связи со взрывами на Крымском мосту, которые произошли ночью против 17 июля, передает Укринформ.

Киев самостоятельно определяет, является ли Крымский мост легитимной военной целью для поражения, отмечает представитель администрации президента США.

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"Они воюют за свою страну. А Крым - это Украина", - добавил представитель администрации Джо Байдена.

В Вашингтоне отмечают, что в Кремле уже давно заявляли о желании прекратить участие в зерновой инициативе и пытались блокировать ее.

"Я не видел ничего, что подтверждало бы причинно-следственную связь этого. Якобы удар по мосту в Крыму привел к решению Владимира Путина не продлевать зерновое соглашение", - заявил Кирби.

Также представитель Белого дома замечает, что российский президент-диктатор Владимир Путин уже "публично склонялся к выходу из черноморской инициативы". По его словам, россияне могут говорить что угодно, но "эти два события не имеют связи между собой".

Атака по Крымскому мосту: что известно

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

Восстановление Крымского моста может длиться год-два. Полковник запаса рассказал, что такой ремонт - это непросто в инженерном плане. Чтобы все это восстановить, нужно делать капитальный ремонт опоры.

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту. Диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ и пригрозил украинцам. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

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