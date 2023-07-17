Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту

Диктатор Путин заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ.

https://glavred.info/world/putin-otkryto-ugrozhaet-ukraincam-otvetom-za-vzryv-na-krymskom-mostu-10486387.html Ссылка скопирована

Путин истерит из-за атаки на Крымский мост / Коллаж Главред, фото Maxar, скриншот

Президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что его страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.

"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин, передают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ и пригрозил украинцам.

видео дня

Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

Путин еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.

Путин обещает жесткий ответ за Крымский мост / скриншот

Смотрите видео, что заявил Путин на совещании из-за Крымского моста:

Взрыв на Крымском мосту

17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В СМИ отмечают, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Эксперт назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В связи с этим он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой.

Читайте также: