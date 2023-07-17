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Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту

Мария Тупик
17 июля 2023, 20:41 обновлено 17 июля, 21:00
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Диктатор Путин заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ.
Путин, Крымский мост
Путин истерит из-за атаки на Крымский мост / Коллаж Главред, фото Maxar, скриншот

Президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что его страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.

"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин, передают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ и пригрозил украинцам.

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Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

Путин еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.

Путин обещает жесткий ответ за Крымский мост
Путин обещает жесткий ответ за Крымский мост / скриншот

Смотрите видео, что заявил Путин на совещании из-за Крымского моста:

Взрыв на Крымском мосту

17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В СМИ отмечают, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Эксперт назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В связи с этим он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой.

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