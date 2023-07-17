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Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост

Юлия Куришко
17 июля 2023, 17:31 обновлено 17 июля, 17:37
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Российское руководство обеспокоено атакой по Крымскому мосту и созывает совещание.
Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост
Путин созывает совещание по Крымскому мосту / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Президент страны-агрессора России Владимир Путин поручил собрать совещание 17 июля вечером, по ситуации на Крымском мосту.

Об этом сообщает Российский Интерфакс, который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Российский диктатор поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Песков рассказал, что ранее Путин уже заслушал доклады Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на мост.

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Атака по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

В СМИ отмечают, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Рассвет назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В связи с этим он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой.

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