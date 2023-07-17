Отчисление части пенсий: кто с 1 сентября может остаться без выплат

В Пенсионном фонде Украины рассказали о нововведении, почему у пенсионеров могут отчислить часть пенсии.
Отчислить часть пенсии могут, из-за различий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров. Поэтому, если человек получил больше средств чем имел, он может вернуть их добровольно. Однако, в случае отказа возврата, ПФУ начнет взимать самостоятельно сумму переплаты - не более 20% с пенсии ежемесячно, передает 24 канал.
С 1 сентября могут остаться без пенсий, те пенсионеры и ВПЛ, которые получают выплаты на карту. Им нужно пройти обязательную идентификацию в связи с завершением карантина COVID-19.
Если лицо, получающее пенсию, не пройдет эту проверку - его счет заблокируют, а средства не выдадут. Поэтому чтобы сделать все правильно, нужно:
- Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), которое необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".
- После этого лица смогут получить наличные или просмотреть остаток средств на счете.
Пенсии в Украине
Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. В ПФУ сообщили, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам
Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.
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