Отчисление части пенсий: кто с 1 сентября может остаться без выплат

Отчислить часть пенсии могут, из-за различий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров

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У украинцев могут забрать часть пенсии / коллаж: фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины рассказали о нововведении, почему у пенсионеров могут отчислить часть пенсии.

Отчислить часть пенсии могут, из-за различий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров. Поэтому, если человек получил больше средств чем имел, он может вернуть их добровольно. Однако, в случае отказа возврата, ПФУ начнет взимать самостоятельно сумму переплаты - не более 20% с пенсии ежемесячно, передает 24 канал.

С 1 сентября могут остаться без пенсий, те пенсионеры и ВПЛ, которые получают выплаты на карту. Им нужно пройти обязательную идентификацию в связи с завершением карантина COVID-19.

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Если лицо, получающее пенсию, не пройдет эту проверку - его счет заблокируют, а средства не выдадут. Поэтому чтобы сделать все правильно, нужно:

Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), которое необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".

После этого лица смогут получить наличные или просмотреть остаток средств на счете.

Пенсии в Украине

Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. В ПФУ сообщили, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам

Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

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