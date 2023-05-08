Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких перерасчетов.

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В Украине выросли размеры минимальной пенсии / коллаж Главред: фото: УНИАН

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал планируется ли повышение пенсии в 2023 году и какие категории пенсионеров могут на это рассчитывать.

С 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии и назначенные в соответствии с законами Украины.

"Увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, которые имеют полный страховой стаж", - отметил Капинус в интервью ТСН.

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В целом, во время мартовской индексации, были перечислены пенсионные выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров.

"С 1 марта увеличились размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год", - добавил глава Пенсионного фонда.

Пересчитают пенсии пенсионерам, которые продолжают работать. С 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, тогда произойдет перерасчет.

"Кроме того, с 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины "О государственной службе", "о службе в органах местного самоуправления", "о статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности", - подчеркнул Евгений Капинус.

Пенсии в Украине

Напомним, что в Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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