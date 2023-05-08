УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

Юлия Куришко
8 мая 2023, 11:24 обновлено 8 мая, 11:43
34
Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких перерасчетов.
Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать
В Украине выросли размеры минимальной пенсии / коллаж Главред: фото: УНИАН

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал планируется ли повышение пенсии в 2023 году и какие категории пенсионеров могут на это рассчитывать.

С 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии и назначенные в соответствии с законами Украины.

"Увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, которые имеют полный страховой стаж", - отметил Капинус в интервью ТСН.

видео дня

В целом, во время мартовской индексации, были перечислены пенсионные выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров.

"С 1 марта увеличились размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год", - добавил глава Пенсионного фонда.

Пересчитают пенсии пенсионерам, которые продолжают работать. С 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, тогда произойдет перерасчет.

"Кроме того, с 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины "О государственной службе", "о службе в органах местного самоуправления", "о статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности", - подчеркнул Евгений Капинус.

Пенсии в Украине

Напомним, что в Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

Больше пенсионных новостей:

пенсии Пенсионный фонд новости Украины деньги
Реклама

Главное за день

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандал

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандал

10:57 Stars
В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к Раде

В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к Раде

09:59 Украина
"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:24

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

11:03

Киселев пояснил, почему Россия исторически обречена на развалВидео

10:59

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

10:58

Кабаева нацелилась на топ-должность в РФ: экс-депутат Госдумы раскрыла детали

10:57

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:37

Путинский опричник или оппозиционер: Киселев рассказал о роли Пригожина в РФВидео

10:01

"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

09:59

В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к РадеВидео

09:55

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

Реклама
09:44

Путин хочет создать образ "смельчака": в Сети рассказали, кто будет принимать парад на 9 мая в Москве

09:08

Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

09:01

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:00

После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - КиселевЭксклюзив

08:57

Обломки "Шахеда" пробили стену многоэтажки в Киеве: есть пострадавшиеФотоВидео

08:46

Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

08:38

Признак грядущей гражданской войны в РФмнение

08:08

Украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов": ночью РФ запустила в сторону Киева 35 дронов

08:03

РФ не может слаженно держать всю линию фронта: Пригожин и Кадыров выдали серьезную проблему России – ISWВидео

07:50

7 причин, почему аспирин незаменим в саду и огороде: как приготовить эффективную подкормкуВидео

07:35

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

Реклама
06:58

Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами типа Х-22: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшиеФото

06:50

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

06:21

Сбитие "кинжала" над Киевом: почему это очень важномнение

03:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

03:20

Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецептВидео

03:10

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

02:20

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

00:51

Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

07 мая, воскресенье
23:30

Бабушкина заливка творит чудеса: как приготовить сочное и нежное мясо за 5 минут - безумный секретВидео

23:10

Был осужден за карикатуру на Лукашенко: в колонии Беларуси внезапно умер политзаключенный-блогерВидео

22:32

Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт удивил подробностямиВидео

21:55

Что делать, если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

21:46

После контрнаступления ВСУ вероятны новые переговоры при посредничестве Китая — WSJ

21:37

Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

21:16

Вуаля! Дело Прилепина раскрыто!мнение

21:11

"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в УкраинеВидео

20:53

ВСУ пойдут вперед: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

20:37

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

20:00

В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделеВидео

Реклама
19:51

Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать россиян"

19:10

"Это что, за танцы? Жесть": россияне в ужасе о того, что устроил Билан на концерте в Дубае

19:08

В России целый город остался без воды и электроэнергии: в чем причинаВидео

18:46

Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер

18:46

"РФ будет в панике": в МО раскрыли детали подготовки контрнаступления и намекнули на сроки

18:13

Москву охватила нервозность перед 9 мая: The Guardian рассказал о небывалой панике в КремлеВидео

18:12

Кадыров отправляет свои войска в "Бахмутскую мясорубку" в "форме" от Louis Vuitton за $3 тысячиВидео

17:36

Если полки трещат по швам: 12 способов, как разместить вещи в шкафу, когда мало места

17:32

Гиркин набросился на Пригожина и почуял, что оккупантов "скоро будут бить"

17:09

Жег верблюдов вместе с Шойгу: экс-депутат РФ рассказала, как Путин участвовал в шаманском обрядеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять