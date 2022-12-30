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Пенсионеров в Украине ждет большая индексация выплат в 2023 году

30 декабря 2022, 19:48
Почти 11 миллионов украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.
Пенсии
Пенсии / УНИАН

С начала 2023 года украинских пенсионеров ждет сюрприз. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.

На заседании правительства от отметил, что несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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пенсии пенсия Денис Шмыгаль
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