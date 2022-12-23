Как самому увеличить пенсию на 63%: в Пенсионном дали разъяснение

Размер пенсии, которую начисляют украинцам, пенсионеры могут увеличить, но только при соблюдении одного условия. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.
По их словам, Подобные механизмы поощрения пенсионеров заложены в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для того чтобы не выходить на пенсию с достижением пенсионного возраста автоматически, о решении нужно уведомить органы ПФУ, тогда стаж будет считаться до дня выхода на пенсию. И, соответственно, ее размер будет увеличиваться – ежемесячно.
Как говорят чиновники, в Украине существуют два типа начисления страхового стажа в таких случаях — до 5 лет и от 5 лет старше пенсионного возраста.
Ежемесячно размер пенсии будет расти так:
- на 0,5% за каждый месяц страхового стажа с месяца, который следует за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка выхода на пенсию будет сроком до пяти лет − 60 месяцев);
- на 0,75% за каждый месяц страхового стажа с месяца, который следует за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка выхода на пенсию составит более пяти лет − свыше 60 месяцев).
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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