Украинцы имеют право добровольно увеличить свой пенсионный возраст и вовремя выйти на заслуженный отдых позже, говорят в ПФУ.

Самостоятельный выбор возраста выхода на пенсию: в Пенсионном пояснили, как это работает / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины имеют право добровольно увеличивать свой пенсионный возраст и выходить на заслуженный отдых позднее, чем это положено по законодательству. Об этом говорится в соответствующем разъяснении Пенсионного фонда.

Как пишут чиновники, за каждый дополнительный месяц, который они переработают, их расчетный размер пенсии увеличится на 0,5%. Если же человек решится выйти на пенсию позднее, чем через 60 месяцев после наступления пенсионного возрастая, то за каждый дополнительный месяц стажа пенсия вырастет на 0,75%.

Но здесь нужно соблюдать два критерия: 1) иметь достаточно страхового стажа для выхода на пенсию; 2) отказаться от выхода на пенсию и продолжить работать (но только официально трудоустроенным).

"При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии растет: на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию сроком до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев", – рассказали в ПФУ.

То есть, если говорят эксперт, человек вместо 60 лет выйдет на пенсию в 66 лет и все это время продолжит работать, то в конечном итоге его пенсия увеличится на 39%.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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