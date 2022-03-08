На пенсии и зарплату медикам: Всемирный банк предоставит Украине $723 млн

Всемирный банк поможет Украине / rusvesna.su

Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, сообщили во Всемирном банке.

"Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации или Свободная Украина на сумму 489 млн долларов", - сказано в сообщении ВБ.

Также отмечается, что пакет, одобренный Советом, состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов.

Кроме того, в него включена мобилизация безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов.

В итоге, общая мобилизованная поддержка составляет 723 млн долларов.

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Деньги будут направлены на выплату заработной платы медикам, пенсий для пожилых людей и реализацию социальных программ для уязвимых слоев населения.

Отмечается, что первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов.

Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.

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