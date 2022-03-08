Военнослужащие-срочники будут получать дополнительно по 30 тысяч гривен

Украинские военные получат прибавку к выплатам / pixabay, Офис президента

На период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно, говорится в Facebook Минобороны Украины.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которыми исключил ограничения по выплате военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривен ежемесячно.

Таким образом, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничнойслужбы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной спецслужбы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальной полиция Украины будет выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн ежемесячно.

Как известно, всем категория военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности на период военного положения размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн на месяц.

Семьям украинских военнослужащих, погибших в российской войне, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн. Сумму распределят равными долями на всех получателей.

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