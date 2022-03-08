"Новая Хатынь": российские захватчики уничтожили Изюм

В городе нет еды, воды, света, газа, тепла и связи.
Заместитель городского головы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин назвал город новой Хатынью. По его словам, после обстрелов оккупантов населенный пункт стал местом боли отчаяния.
"Изюм - это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез", - написал Мацокин в Facebook.
Чиновник утверждает, что центр Изюма превратился в сплошные руины. Везде видны груды камней, воронки, изуродованные деревья, дыры от снарядов в многоэтажках.
"Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", - отметил он.
Мацокин подчеркнул, что в Изюме никогда не было воинских частей.
А теперь в городе нет еды, воды, света, газа, тепла и связи.
Кроме того, жители уже шестые сутки находятся в укрытиях, и у них нет возможности уехать из города из-за постоянных артобстрелов. Также волонтеры не могут завести гуманитарную помощь.
"Прошу всех кто принимает решение! Сделайте зеленый коридор для выезда! Сделайте гуманитарный коридор для завоза гуманитарной помощи!" - призвал Мацокин.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.
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