"Новая Хатынь": российские захватчики уничтожили Изюм

Власти Изюма называют его "новой Хатынью" / Соцсети

Заместитель городского головы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин назвал город новой Хатынью. По его словам, после обстрелов оккупантов населенный пункт стал местом боли отчаяния.

"Изюм - это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез", - написал Мацокин в Facebook.

Чиновник утверждает, что центр Изюма превратился в сплошные руины. Везде видны груды камней, воронки, изуродованные деревья, дыры от снарядов в многоэтажках.

"Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", - отметил он.

Мацокин подчеркнул, что в Изюме никогда не было воинских частей.

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А теперь в городе нет еды, воды, света, газа, тепла и связи.

Кроме того, жители уже шестые сутки находятся в укрытиях, и у них нет возможности уехать из города из-за постоянных артобстрелов. Также волонтеры не могут завести гуманитарную помощь.

"Прошу всех кто принимает решение! Сделайте зеленый коридор для выезда! Сделайте гуманитарный коридор для завоза гуманитарной помощи!" - призвал Мацокин.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.

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