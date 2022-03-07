Готовят еду на кострах, а жертв хоронят во дворах: в Мариуполе катастрофа достигла предела

Мариуполь едва выживает / Горсовет

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.

"Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Отмечается, что Мариуполь остался без связи. Единственный источник информации о ситуации в стране - военные.

"Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться. Важна борьба и нежелание местного населения видеть на своих улицах российское трехцветное тряпье, поэтому борьба за украинский Мариуполь продолжается", - добавили в горсовете.

Напомним, минувшей ночью враг обстрелял воинскую часть в Николаеве. Погибли восемь солдат, которые в этот момент спали. 19 получили ранения. Еще восемь ищут.

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