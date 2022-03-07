При обстреле Николаева ракета попала в казарму: много жертв

Солдаты спали во время авиудара / МО

Российская крылатая ракета Калибр влетела в военную часть. В здании спали солдаты 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. "Калибр" - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали", - отметил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам губернатора, в результате трагедии, погибли восемь солдат, восемь – пропали без вести, 19 – ранены.

Кроме того, данные по гражданским уточняются.

"Наша артиллерия героически отразила город. Была команда взять Николаев любой ценой. Оккупант шел из трех направлений. Украинцы отразились", - сказал Ким.

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"Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно…", - подытожил губернатор.

Напомним, накануне Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

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