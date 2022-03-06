На Николаевщине показали кучи военной техники РФ

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

"Начали они уважать уже не только армию, а и людей, тероборону и простых людей, потому что колонны они сопровождают с "Тиграми", спереди и сзади. Стреляют сразу – не подпускают. Боятся, в общем. Большой огромный дефицит по топливу у них, потому что два раза мы склады их опустошили хорошенько. Сегодня (6 марта – ред.) была попытка входа со стороны Кульбакино, но, было похоже, что они не отманевривровались дальше, не заходили в бой", - сказал Ким.

Также, по его словам, враг перемещается, делая вид, что нападает, чтобы ВСУ нервничали, а сам двигается в направлении к Вознесенску и Южноукраинску.

"Украинские подразделения ВСУ не позволят оккупантам достичь Вознесенска и Южноукраинска и работают над истощением врага", - добавил Ким и отметил, что украинские ВСУ не рискуют большим количеством бойцов, а производят точечными ударами небольшими группами из-за преобладания врага в боевых мощностях в открытом поле.

Глава Николаевщины добавил, что российские захватчики очень напуганы и стреляют неприцельно.

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Ким признал, что два украинских самолета сбили на Николаевской области в ходе атаки на скопление войск оккупантов и предположил, что вражеские войска относительно не вели активных действий в течение суток 6 марта, потому что готовятся к чему-то более масштабному.

Напомним, российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.

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