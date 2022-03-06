Войска РФ обстреляли блокпост на Киевщине: есть жертвы

Российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.

"5 марта около 18:00 оккупанты из военной техники произвели обстрел жителей села Ясногородка Бышевской территориальной громады. Вероятно, расстрел вели из пулемета. В результате атаки погибли 5 человек, еще один человек ранен", - сообщили в МВД.

В связи с этим, полицейские призывают граждан не подвергать себя опасности.

Напомним, ЦПИ при СНБО Украины сообщает, что в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого нового сценария. Речь идет об обстреле городов РФ их же войсками.

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