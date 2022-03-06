Россия планирует обстрелять жилые кварталы своих городов - СНБО

ЦПИ при СНБО Украины сообщает, что в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого нового сценария.

В частности, речь идет об обстрелах жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы для того чтобы в дальнейшем обвинить в этом украинских военных.

"Это, по плану кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне в Запорожской ОГА заявили, что российские войска покинули Энергодар. Однако позже мэр города Дмитрий Орлов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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