Мэр Энергодара опроверг информацию о том, что город покинули российские оккупанты

Энергодар все еще под российскими оккупантами / Коллаж Главреда

Информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности, сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, сейчас оккупанты контролируют периметр Энергодара и находятся на АЭС.

"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. В настоящее время они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", - сказал Орлов.

Читайте такжеРоссийские оккупанты вышли из ЭнергодараНапомним, ране сегодня в Запорожской ОГА заявили, что российские войска покинули Энергодар. Также в ОГА рассказали о мародерстве российскими оккупантами.

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