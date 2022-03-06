Над Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше: ожидается высадка десанта

Над Харьковом сбили вражеский самолет / Труха

В небе над Харьковом подразделение Нацгвардии сбило российский истребитель-бомбардировщик.

Однако, по словам главы штаба обороны Харьковской области Константина Немичева, ожидаются дальнейшие авианалеты оккупанта. В связи с этим, жителей города призвали и дальше прятаться в укрытиях.

"Приблизительно в 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины по переносному зенитно-ракетному комплексу был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", - пишет Суспільне Харків.

Напомним, российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.

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