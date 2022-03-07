В Житомире и пригороде российские захватчики взорвали нефтебазы

Горит нефтебаза в Житомире / ГСЧС

Вечером 7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в Житомире и пгт Черняхов.

По данным ГСЧС, в Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Горит нефтебаза в Житомире / ГСЧС

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров. Из домов, расположенных рядом, эвакуируют жильцов. В поселке пожар тушат 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, минувшей ночью враг обстрелял воинскую часть в Николаеве. Погибли восемь солдат, которые в этот момент спали. 19 получили ранения. Еще восемь ищут.

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